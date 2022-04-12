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Торцевая ударная удлиненная головка Jonnesway S03AD6141 (3/4", 41 мм)
5.0
2
2 940 ₽
Ударные головки
    Торцевая ударная удлиненная головка Jonnesway S03AD6141 (3/4", 41 мм)
    Арт. Х1302710214
    5.0
    2
    Торцевая ударная удлиненная головка Jonnesway S03AD6141 (3/4", 41 мм)

      Торцевая ударная удлиненная головка Jonnesway S03AD6141 (3/4", 41 мм)

      2 940 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1302710214
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Размер головки, мм
      		41
      Размер посадки
      		3/4 дюйма
      Все характеристики
      2 940 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Торцевая головка Jonnesway S03AD6141 используется при проведении слесарно-монтажных работ с механическим приводом ударного действия. Имеет шестигранный профиль и предназначена для закручивания/откручивания гаек и болтов удлиненной или углубленной формы, операций с высоконагруженными или осложненными резьбовыми соединениями.

        Преимущества

        • Специальная технология изготовления и особый сорт стали обеспечивают долговечность и износостойкость
        • Головка обладает большим рабочим ресурсом и выдерживает высокие динамические нагрузки, поэтому ее широко используют на производстве и в автосервисах