Головка торцевая ударная Jonnesway 1" 32мм. S03A8132

Преимущества

Специальная технология изготовления и особый сорт стали обеспечивают долговечность и износостойкость

Головка обладает большим рабочим ресурсом и выдерживает высокие динамические нагрузки, поэтому ее широко используют на производстве и в автосервисах

Головка торцевая ударная Jonnesway S03A8132 используется при проведении слесарно-монтажных работ с механическим приводом ударного действия. Имеет шестигранный профиль и предназначена для закручивания или откручивания гаек и болтов, операций с высоконагруженными или осложненными резьбовыми соединениями.