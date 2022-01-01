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Торцевая головка ударная глубокая 1/2"DR 30мм Jonnesway S03AD4130
1 300 ₽
Ударные головки
    Торцевая головка ударная глубокая 1/2"DR 30мм Jonnesway S03AD4130
    Арт. Х1302710336
    Торцевая головка ударная глубокая 1/2"DR 30мм Jonnesway S03AD4130
    Торцевая головка ударная глубокая 1/2"DR 30мм Jonnesway S03AD4130
      Торцевая головка ударная глубокая 1/2"DR 30мм Jonnesway S03AD4130
      Торцевая головка ударная глубокая 1/2"DR 30мм Jonnesway S03AD4130

      Торцевая головка ударная глубокая 1/2"DR 30мм Jonnesway S03AD4130

      1 300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х1302710336

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Размер головки, мм
      		30
      Размер посадки
      		1/2 дюйма
      Все характеристики
      1 300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Торцевая головка Jonnesway S03AD4130 используется при проведении слесарно-монтажных работ с механическим приводом ударного действия. Имеет шестигранный профиль и предназначена для закручивания/откручивания гаек и болтов удлиненной или углубленной формы, операций с высоконагруженными или осложненными резьбовыми соединениями.

        Преимущества

        • Специальная технология изготовления и особый сорт стали обеспечивают долговечность и износостойкость
        • Головка обладает большим рабочим ресурсом и выдерживает высокие динамические нагрузки, поэтому ее широко используют на производстве и в автосервисах