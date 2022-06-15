Отрезной круг Klingspor A 646 R 340946 (125x1.6x22.23 мм)
Арт. О00000005446
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип оборудования
|отрезной круг
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Назначение по материалу
|сталь
- Отрезной круг Klingspor A 646 R 340946 (125x1.6x22.23 мм) предназначен для резки изделий из металла и нержавеющей стали с помощью угловой шлифовальной машины.
Преимущества
- Без железа, серы и хлора
- Универсальное применение на стали и нержавеющей стали
- Отрезной круг из самозатачивающегося прокаленного электрокорунда
- Особенно высокая агрессивность при резке сплошных деталей из стали