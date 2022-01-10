Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 12LM
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 12LM
    Арт. О00000031095
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 12LM
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 12LM
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 12LM
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 12LM
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 12LM
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 12LM
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 12LM
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 12LM
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 12LM
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 12LM
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 12LM
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 12LM
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 12LM
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 12LM
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 12LM
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 12LM

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 12LM

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000031095
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Kolner
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		17
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 12LM применяется для сверлильных работ различных материалов и для завинчивания, вывинчивания крепежа. Динамический тормоз обеспечивает моментальную остановку вращение патрона. Для работы с различными по твердости материалами предусмотрен регулятор крутящего момента. Быстрозажимной патрон позволяет произвести замену бит и сверл за несколько секунд. Аккумулятор Li-Ion отличается легкостью, компактностью и высокой энергетической плотностью. Магнитный держатель надежно фиксирует дополнительные биты и сверла на корпусе дрели.

        Преимущества

        • Динамический тормоз: моментальная остановка вращения патрона
        • Регулятор крутящего момента: широкая область применения дрели
        • Быстрозажимной патрон: замена оснастки за несколько секунд
        • Индикатор уровня заряда: контроль времени до подзарядки
        • Светодиодная подсветка: отличная видимость при слабом освещении
        • Эргономичная рукоятка Kolner KCD 12LM: повышенный комфорт и снижение утомляемости
        • Магнитный держатель: надежно фиксирует биты на корпусе инструмента
        • Li-Ion аккумулятор: низкий саморазряд и отсутствие эффекта памяти