Преимущества

Динамический тормоз: моментальная остановка вращения патрона

Регулятор крутящего момента: широкая область применения дрели

Быстрозажимной патрон: замена оснастки за несколько секунд

Индикатор уровня заряда: контроль времени до подзарядки

Светодиодная подсветка: отличная видимость при слабом освещении

Эргономичная рукоятка Kolner KCD 12LM: повышенный комфорт и снижение утомляемости

Магнитный держатель: надежно фиксирует биты на корпусе инструмента

Li-Ion аккумулятор: низкий саморазряд и отсутствие эффекта памяти

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 12LM применяется для сверлильных работ различных материалов и для завинчивания, вывинчивания крепежа. Динамический тормоз обеспечивает моментальную остановку вращение патрона. Для работы с различными по твердости материалами предусмотрен регулятор крутящего момента. Быстрозажимной патрон позволяет произвести замену бит и сверл за несколько секунд. Аккумулятор Li-Ion отличается легкостью, компактностью и высокой энергетической плотностью. Магнитный держатель надежно фиксирует дополнительные биты и сверла на корпусе дрели.