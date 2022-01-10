Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 12LM
Арт. О00000031095
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|17
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 12LM применяется для сверлильных работ различных материалов и для завинчивания, вывинчивания крепежа. Динамический тормоз обеспечивает моментальную остановку вращение патрона. Для работы с различными по твердости материалами предусмотрен регулятор крутящего момента. Быстрозажимной патрон позволяет произвести замену бит и сверл за несколько секунд. Аккумулятор Li-Ion отличается легкостью, компактностью и высокой энергетической плотностью. Магнитный держатель надежно фиксирует дополнительные биты и сверла на корпусе дрели.
Преимущества
- Динамический тормоз: моментальная остановка вращения патрона
- Регулятор крутящего момента: широкая область применения дрели
- Быстрозажимной патрон: замена оснастки за несколько секунд
- Индикатор уровня заряда: контроль времени до подзарядки
- Светодиодная подсветка: отличная видимость при слабом освещении
- Эргономичная рукоятка Kolner KCD 12LM: повышенный комфорт и снижение утомляемости
- Магнитный держатель: надежно фиксирует биты на корпусе инструмента
- Li-Ion аккумулятор: низкий саморазряд и отсутствие эффекта памяти