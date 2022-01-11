Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko GCD12DU3 SET 4 063-4140, в кейсе, оснастка 13 шт.

Преимущества

Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания

Быстрозажимной патрон для простой смены оснастки

Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда

Прорезиненная рукоять для надежного хвата

Защита от перегрева АКБ

2 аккумулятора - для работы без простоев

Переключатель для прямого и реверсивного вращения

Фонарик эффективно освещает в темноте

Облегченная конструкция для комфортной работы

Две скорости дают возможность использования высокой (1500 об/мин) или низкой (400 об/мин) скорости сверления

Богатый комплект

Кейс для удобства хранения и транспортировки

Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO + набор из 193 аксессуаров в кейсе GCD12DU3 063-4138 помогает быстро высверливать отверстия нужного диаметра как на деревянной, так и металлической поверхности, быстро вкручивать или извлекать крепеж. Благодаря быстрозажимному патрону, замена оснастки не занимает много времени. Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла. Встроенная подсветка позволяет работать даже при плохом освещении.