Преимущества

Аккумулятор без эффекта памяти

Возможность выбора одной из скоростей

Быстрозажимной сверлильный патрон для быстрой смены насадок без дополнительного инструмента

Реверс для откручивания шурупов

Плавная регулировка числа оборотов для сверления по различным материалам

18+1 ступеней регулировки крутящего момента: оптимальный подбор крутящего момента для высокоточного заворачивания шурупов

Быстрозарядное устройство

Светодиодная подсветка рабочей зоны

Рукоятка с мягкой накладкой для удобной работы

В комплект входит дополнительная оснастка для заворачивания шурупов и сверления металла

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Кратон CD-12-Li-1.5 используется для сверления отверстий и монтажа резьбовых соединений. Два аккумулятора в комплекте позволяют выполнять длительную работу без перерывов на дозаправку. Светодиодная подсветка помогает при деятельности в темных условиях. Кейс защищает набор от ударов при транспортировке.