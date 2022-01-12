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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Кратон CD-12-Li-1.5
5.0
1
3 250 ₽
5 410 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Кратон CD-12-Li-1.5
    Арт. О00000031740
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Кратон CD-12-Li-1.5
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Кратон CD-12-Li-1.5
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Кратон CD-12-Li-1.5
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Кратон CD-12-Li-1.5
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Кратон CD-12-Li-1.5
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Кратон CD-12-Li-1.5
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Кратон CD-12-Li-1.5
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Кратон CD-12-Li-1.5
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Кратон CD-12-Li-1.5
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Кратон CD-12-Li-1.5
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Кратон CD-12-Li-1.5
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Кратон CD-12-Li-1.5
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Кратон CD-12-Li-1.5
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Кратон CD-12-Li-1.5

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Кратон CD-12-Li-1.5

      • -2 160 ₽
      3 250 ₽
      5 410 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000031740
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Кратон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		30
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      • -2 160 ₽
      3 250 ₽
      5 410 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Кратон CD-12-Li-1.5 используется для сверления отверстий и монтажа резьбовых соединений. Два аккумулятора в комплекте позволяют выполнять длительную работу без перерывов на дозаправку. Светодиодная подсветка помогает при деятельности в темных условиях. Кейс защищает набор от ударов при транспортировке.

        Преимущества

        • Аккумулятор без эффекта памяти
        • Возможность выбора одной из скоростей
        • Быстрозажимной сверлильный патрон для быстрой смены насадок без дополнительного инструмента
        • Реверс для откручивания шурупов
        • Плавная регулировка числа оборотов для сверления по различным материалам
        • 18+1 ступеней регулировки крутящего момента: оптимальный подбор крутящего момента для высокоточного заворачивания шурупов
        • Быстрозарядное устройство
        • Светодиодная подсветка рабочей зоны
        • Рукоятка с мягкой накладкой для удобной работы
        • В комплект входит дополнительная оснастка для заворачивания шурупов и сверления металла