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Отрезной круг для цветных металлов (230x3x22 мм)
5.0
2
68 ₽
Отрезные круги по металлу
    Отрезной круг для цветных металлов (230x3x22 мм)
    Арт. X131725130
    5.0
    2
    Отрезной круг для цветных металлов (230x3x22 мм)

      Отрезной круг для цветных металлов (230x3x22 мм)

      68 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X131725130
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Луга-Абразив
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		отрезной круг
      Назначение по материалу
      		металл, пластик
      Все характеристики
      68 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Диск отрезной 230х3.0х22 Луга ориентирован на интенсивный режим работы с углеродистыми, черными, цветными металлами, сплавами, чугуном, пластиком.

        Преимущества

        • Высокая степень износоустойчивости
        • Круг армирован стекловолокном (многослойное армирование)
        • Многофункциональность
        • Доступная стоимость