Отрезной круг для цветных металлов (230x3x22 мм)
Арт. X131725130
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|отрезной круг
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Назначение по материалу
|металл, пластик
- Диск отрезной 230х3.0х22 Луга ориентирован на интенсивный режим работы с углеродистыми, черными, цветными металлами, сплавами, чугуном, пластиком.
Преимущества
- Высокая степень износоустойчивости
- Круг армирован стекловолокном (многослойное армирование)
- Многофункциональность
- Доступная стоимость