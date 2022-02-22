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Отрезной круг по стали Metabo Novoflex 616450000 (180x3 мм)
5.0
2
179 ₽
Отрезные круги по металлу
    Отрезной круг по стали Metabo Novoflex 616450000 (180x3 мм)
    Арт. X131725127
    5.0
    2
    Отрезной круг по стали Metabo Novoflex 616450000 (180x3 мм)

      Отрезной круг по стали Metabo Novoflex 616450000 (180x3 мм)

      179 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X131725127
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип оборудования
      		отрезной круг
      Назначение по материалу
      		сталь
      Все характеристики
      179 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отрезной круг Metabo 616450000 используется в угловых шлифовальных машинах. Он характеризуется универсальным применением при обработке металлов. Данный круг относится к классу качества A 30 Novoflex. Он имеет среднюю твердость и изготовлен из нормального корунда. Такая оснастка обладает высокой производительностью и долгим сроком службы.

        Преимущества

        • Качество Novoflex: высокая производительность в базовом классе
        • Твердость: средне-твердый
        • Для универсального применения в металлообработке
        • Высокая производительность реза при достаточно большом сроке службы
        • Максимальная рабочая скорость 80 м/с