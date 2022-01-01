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Круг отрезной STURM (9020-03-125) 125*2,5*22
Найти аналог
Отрезные круги по металлу
    Круг отрезной STURM (9020-03-125) 125*2,5*22
    Арт. 9006117

      Круг отрезной STURM (9020-03-125) 125*2,5*22

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9006117

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Тип оборудования
      		отрезной круг
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы