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Отрезной круг Metabo SP-Novoflex 617131000 (125x2,5 мм)
5.0
2
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Отрезные круги по металлу
    Отрезной круг Metabo SP-Novoflex 617131000 (125x2,5 мм)
    Арт. X131725198
    5.0
    2
    Отрезной круг Metabo SP-Novoflex 617131000 (125x2,5 мм)

      Отрезной круг Metabo SP-Novoflex 617131000 (125x2,5 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131725198
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип оборудования
      		отрезной круг
      Назначение по материалу
      		металл, сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Круг отрезной Metabo SP-Novoflex 125x2,5 (6.17131.00) 617131000 предназначен для резки стали.

        Преимущества

        • Тонкий отрезной круг для общих задач металлообработки; особенно для тонкостенных материалов, таких как трубы, листовой металл, профили, проволока и т.д
        • Высокая производительность реза при достаточно большом сроке службы
        • Твердость: средне-твердый
        • Меньший расход материалов, экономия сил, меньшая нагрузка на электродвигатель
        • Максимальная рабочая скорость: 80 м/с