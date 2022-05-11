Отрезной круг Metabo SP-Novoflex 617131000 (125x2,5 мм)
Арт. X131725198
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип оборудования
|отрезной круг
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Назначение по материалу
|металл, сталь
- Круг отрезной Metabo SP-Novoflex 125x2,5 (6.17131.00) 617131000 предназначен для резки стали.
Преимущества
- Тонкий отрезной круг для общих задач металлообработки; особенно для тонкостенных материалов, таких как трубы, листовой металл, профили, проволока и т.д
- Высокая производительность реза при достаточно большом сроке службы
- Твердость: средне-твердый
- Меньший расход материалов, экономия сил, меньшая нагрузка на электродвигатель
- Максимальная рабочая скорость: 80 м/с