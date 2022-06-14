Отрезной круг Metabo Limited Edition 616263000 (125x22x1 мм)
Арт. X131725199
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип оборудования
|отрезной круг
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Назначение по материалу
|сталь
- Круг отрезной Limited Edition (125x22.2 мм) Metabo 616263000 используется совместно с угловыми шлифовальными машинами для обработки нержавеющих, тонкостенных материалов, таких как трубы, листы, различные профили, проволока.
Преимущества
- Высокая прочность
- Продолжительный срок службы