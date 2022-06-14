Отрезной круг Metabo Limited Edition 616263000 (125x22x1 мм)

Преимущества

Высокая прочность

Продолжительный срок службы

Круг отрезной Limited Edition (125x22.2 мм) Metabo 616263000 используется совместно с угловыми шлифовальными машинами для обработки нержавеющих, тонкостенных материалов, таких как трубы, листы, различные профили, проволока.