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Отрезной круг Metabo Limited Edition 616263000 (125x22x1 мм)
5.0
3
Найти аналог
Отрезные круги по металлу
    Отрезной круг Metabo Limited Edition 616263000 (125x22x1 мм)
    Арт. X131725199
    5.0
    3
    Отрезной круг Metabo Limited Edition 616263000 (125x22x1 мм)

      Отрезной круг Metabo Limited Edition 616263000 (125x22x1 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131725199
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип оборудования
      		отрезной круг
      Назначение по материалу
      		сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Круг отрезной Limited Edition (125x22.2 мм) Metabo 616263000 используется совместно с угловыми шлифовальными машинами для обработки нержавеющих, тонкостенных материалов, таких как трубы, листы, различные профили, проволока.

        Преимущества

        • Высокая прочность
        • Продолжительный срок службы