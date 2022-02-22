Круг универсальный алмазный Metabo 624307000 (125x22,23 мм)
Арт. 77777X9002240
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип оборудования
|алмазный диск
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Назначение по материалу
|бетон, камень, кирпич
- Алмазный круг Metabo 624307000 используется в угловых шлифовальных машинах. Данный универсальный круг применяют для реза следующих строительных материалов: бетона, мокрого бетона, твердого песчаника, необожженного кирпича, известкового туфа.
Преимущества:
- Спеченные алмазные сегменты
- Максимальное число оборотов - 12200 об/мин
- Максимальная рабочая скорость: 80 м/с