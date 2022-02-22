Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Круг универсальный алмазный Metabo 624307000 (125x22,23 мм)
5.0
2
Найти аналог
Алмазные диски для шлифовальных машин
    Круг универсальный алмазный Metabo 624307000 (125x22,23 мм)
    Арт. 77777X9002240
    5.0
    2
    Круг универсальный алмазный Metabo 624307000 (125x22,23 мм)
    Круг универсальный алмазный Metabo 624307000 (125x22,23 мм)
      Круг универсальный алмазный Metabo 624307000 (125x22,23 мм)
      Круг универсальный алмазный Metabo 624307000 (125x22,23 мм)

      Круг универсальный алмазный Metabo 624307000 (125x22,23 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X9002240
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		бетон, камень, кирпич
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Алмазный круг Metabo 624307000 используется в угловых шлифовальных машинах. Данный универсальный круг применяют для реза следующих строительных материалов: бетона, мокрого бетона, твердого песчаника, необожженного кирпича, известкового туфа. 

        Преимущества:

        • Спеченные алмазные сегменты
        • Максимальное число оборотов - 12200 об/мин
        • Максимальная рабочая скорость: 80 м/с