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Угловая шлифмашина Milwaukee AGV 13-125 XE 4933451218
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Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Milwaukee AGV 13-125 XE 4933451218
    Арт. О00000032643
    Угловая шлифмашина Milwaukee AGV 13-125 XE 4933451218
    Угловая шлифмашина Milwaukee AGV 13-125 XE 4933451218
    Угловая шлифмашина Milwaukee AGV 13-125 XE 4933451218
    Угловая шлифмашина Milwaukee AGV 13-125 XE 4933451218
    Угловая шлифмашина Milwaukee AGV 13-125 XE 4933451218
    Угловая шлифмашина Milwaukee AGV 13-125 XE 4933451218
    Угловая шлифмашина Milwaukee AGV 13-125 XE 4933451218
      Угловая шлифмашина Milwaukee AGV 13-125 XE 4933451218
      Угловая шлифмашина Milwaukee AGV 13-125 XE 4933451218
      Угловая шлифмашина Milwaukee AGV 13-125 XE 4933451218
      Угловая шлифмашина Milwaukee AGV 13-125 XE 4933451218
      Угловая шлифмашина Milwaukee AGV 13-125 XE 4933451218
      Угловая шлифмашина Milwaukee AGV 13-125 XE 4933451218
      Угловая шлифмашина Milwaukee AGV 13-125 XE 4933451218

      Угловая шлифмашина Milwaukee AGV 13-125 XE 4933451218

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000032643

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Milwaukee AGV 13-125 XE 4933451218 используется для резки и чернового шлифования различных материалов, как например, металла или камня, а также для шлифования с помощью пластмассового тарельчатого шлифовального круга и для работы со стальной проволочной щеткой.

        Преимущества

        • Мощный двигатель с залитыми эпоксидной смолой обмотками увеличивают ресурс инструмента
        • Очень компактный и тонкий дизайн для комфортной работы
        • 6 позиционный переключатель скоростей от 2800 до 11500 об/мин для работы с различными материалами
        • Электроника поддерживающая постоянную скорость под нагрузкой
        • Функция защиты от случайного запуска при возникновении электричества (LLO)
        • Защита от перегрузки и перегрева
        • Защитная муфта защищает пользователя от ”обратного” удара
        • Интегрированная и инновационная система FIXTEC для смены диска без использования ключей
        • Ударопрочная, бесключевая для быстрой регулировки и установки защита диска
        • Антивибрационная боковая рукоятка для меньшей усталости
        • Вращаемый с шагом 90° корпус редуктора