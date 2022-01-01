Преимущества

Мощный двигатель с залитыми эпоксидной смолой обмотками увеличивают ресурс инструмента

Очень компактный и тонкий дизайн для комфортной работы

6 позиционный переключатель скоростей от 2800 до 11500 об/мин для работы с различными материалами

Электроника поддерживающая постоянную скорость под нагрузкой

Функция защиты от случайного запуска при возникновении электричества (LLO)

Защита от перегрузки и перегрева

Защитная муфта защищает пользователя от ”обратного” удара

Интегрированная и инновационная система FIXTEC для смены диска без использования ключей

Ударопрочная, бесключевая для быстрой регулировки и установки защита диска

Антивибрационная боковая рукоятка для меньшей усталости

Вращаемый с шагом 90° корпус редуктора

Угловая шлифмашина Milwaukee AGV 13-125 XE 4933451218 используется для резки и чернового шлифования различных материалов, как например, металла или камня, а также для шлифования с помощью пластмассового тарельчатого шлифовального круга и для работы со стальной проволочной щеткой.