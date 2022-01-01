Угловая шлифмашина Milwaukee AGV 13-125 XE 4933451218
Арт. О00000032643
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Макс. число оборотов, об/мин
|11500
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина Milwaukee AGV 13-125 XE 4933451218 используется для резки и чернового шлифования различных материалов, как например, металла или камня, а также для шлифования с помощью пластмассового тарельчатого шлифовального круга и для работы со стальной проволочной щеткой.
Преимущества
- Мощный двигатель с залитыми эпоксидной смолой обмотками увеличивают ресурс инструмента
- Очень компактный и тонкий дизайн для комфортной работы
- 6 позиционный переключатель скоростей от 2800 до 11500 об/мин для работы с различными материалами
- Электроника поддерживающая постоянную скорость под нагрузкой
- Функция защиты от случайного запуска при возникновении электричества (LLO)
- Защита от перегрузки и перегрева
- Защитная муфта защищает пользователя от ”обратного” удара
- Интегрированная и инновационная система FIXTEC для смены диска без использования ключей
- Ударопрочная, бесключевая для быстрой регулировки и установки защита диска
- Антивибрационная боковая рукоятка для меньшей усталости
- Вращаемый с шагом 90° корпус редуктора