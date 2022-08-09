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Угловая шлифмашина Milwaukee AGV 17-125 XE 4933432230
5.0
1
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Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Milwaukee AGV 17-125 XE 4933432230
    Арт. О00000032644
    5.0
    1
    Угловая шлифмашина Milwaukee AGV 17-125 XE 4933432230
    Угловая шлифмашина Milwaukee AGV 17-125 XE 4933432230
    Угловая шлифмашина Milwaukee AGV 17-125 XE 4933432230
    Угловая шлифмашина Milwaukee AGV 17-125 XE 4933432230
    Угловая шлифмашина Milwaukee AGV 17-125 XE 4933432230
      Угловая шлифмашина Milwaukee AGV 17-125 XE 4933432230
      Угловая шлифмашина Milwaukee AGV 17-125 XE 4933432230
      Угловая шлифмашина Milwaukee AGV 17-125 XE 4933432230
      Угловая шлифмашина Milwaukee AGV 17-125 XE 4933432230
      Угловая шлифмашина Milwaukee AGV 17-125 XE 4933432230

      Угловая шлифмашина Milwaukee AGV 17-125 XE 4933432230

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000032644
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		США
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Milwaukee AGV 17-125 XE 4933432230 оснащена двигателем PROTECTOR-MOTOR, который покрыт эпоксидной смолой. Это гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента. Антивибрационная рукоять обеспечивает продолжительную работу без усталости. Специальные вентиляционные отверстия на корпусе способствуют эффективному отводу теплого воздуха, что исключает перегрев.

        Преимущества

        • Двигатель PROTECTOR-MOTOR
        • LineLoсkOut (с блокировкой) - кнопка с блокировкой и электроникой для защиты от непреднамеренного пуска
        • Гайка FIXTEC для безинструментальной замены диска
        • Ударопрочный корпус
        • Предохранительная муфта для защиты от эффекта отдачи
        • Функция блокировки линии для предотвращения автоматического запуска
        • Электронная система постоянной мощности