Преимущества

Двигатель PROTECTOR-MOTOR

LineLoсkOut (с блокировкой) - кнопка с блокировкой и электроникой для защиты от непреднамеренного пуска

Гайка FIXTEC для безинструментальной замены диска

Ударопрочный корпус

Предохранительная муфта для защиты от эффекта отдачи

Функция блокировки линии для предотвращения автоматического запуска

Электронная система постоянной мощности

Угловая шлифмашина Milwaukee AGV 17-125 XE 4933432230 оснащена двигателем PROTECTOR-MOTOR, который покрыт эпоксидной смолой. Это гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента. Антивибрационная рукоять обеспечивает продолжительную работу без усталости. Специальные вентиляционные отверстия на корпусе способствуют эффективному отводу теплого воздуха, что исключает перегрев.