Угловая шлифмашина Milwaukee AGV 17-125 XE 4933432230
Арт. О00000032644
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|США
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина Milwaukee AGV 17-125 XE 4933432230 оснащена двигателем PROTECTOR-MOTOR, который покрыт эпоксидной смолой. Это гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента. Антивибрационная рукоять обеспечивает продолжительную работу без усталости. Специальные вентиляционные отверстия на корпусе способствуют эффективному отводу теплого воздуха, что исключает перегрев.
Преимущества
- Двигатель PROTECTOR-MOTOR
- LineLoсkOut (с блокировкой) - кнопка с блокировкой и электроникой для защиты от непреднамеренного пуска
- Гайка FIXTEC для безинструментальной замены диска
- Ударопрочный корпус
- Предохранительная муфта для защиты от эффекта отдачи
- Функция блокировки линии для предотвращения автоматического запуска
- Электронная система постоянной мощности