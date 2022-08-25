Мотоблок бензиновый Aurora COUNTRY 1350 ADVANCE
Арт. aurora_40347
Характеристики
|
Производитель
|
Тип двигателя
|бензиновый
|
Мощность, л.с.
|14
|
Вес, кг
|142
|
Макс. ширина обработки, мм
|1350
Описание:
Бензиновый мотоблок (культиватор) Aurora COUNTRY 1350 ADVANCE 17578 с валом отбора мощности способен выполнять различные трудоемкие работы на больших участках. Оснащен 4-х тактным двигателем, который является аналогом двигателя HONDA GX390, отличающийся высоким качеством и надежностью. Подходит как для бытового, так и для профессионального использования. Для маневренности предусмотрена трехскоростная коробка передач. Топливный бак объемом 6.5 литров способствует продолжительной работе без дозаправки. Чугунный корпус редуктора отличается ударопрочностью. Колеса и фрезы устанавливаются на шестигранные оси.
Преимущества:
- Вал отбора мощности для дополнительного оборудования (роторная сенокосилка, снегоуборщик и пр.);
- Облегченная система ручного пуска двигателя;
- Надежная зубчатая передача;
- Механизм экстренной остановки;
- Регулировка рукояток управления возможна как по горизонтали, на 360 градусов, так и по вертикали;
- Шестигранные оси жёстко фиксируют колёса, фрезы и грунтозацепы;
- Надежная конструкция карбюратора японской разработки;
- Вместительный бензиновый бак и скромный расход топлива;
- Передняя опора - устойчивость мотоблока при хранении;
- Усиленная сцепка позволяет оснастить аппарат плугом, телегой, сошником и пр.;
- Прочный чугунный корпус редуктора предохраняет узел от камней;
- 40 усиленных почвофрез, предназначенных для тяжелых грунтов (фрезы собраны в 5 групп (4+1) с возможностью съёма одной секции для уменьшения ширины обработки).
Комплектация:
- Мотоблок;
- 40 усиленных почвофрез;
- Боковые диски;
- Пневматические колеса 4.00-10 для транспортировки;
- Передняя подпорка;
- Инструкция.