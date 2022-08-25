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Мотоблок бензиновый Aurora COUNTRY 1350 ADVANCE
5.0
1
Найти аналог
Мотоблоки
    Мотоблок бензиновый Aurora COUNTRY 1350 ADVANCE
    Арт. aurora_40347
    5.0
    1
    Мотоблок бензиновый Aurora COUNTRY 1350 ADVANCE

      Мотоблок бензиновый Aurora COUNTRY 1350 ADVANCE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. aurora_40347
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Aurora
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Мощность, л.с.
      		14
      Вес, кг
      		142
      Макс. ширина обработки, мм
      		1350
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Бензиновый мотоблок (культиватор) Aurora COUNTRY 1350 ADVANCE 17578 с валом отбора мощности способен выполнять различные трудоемкие работы на больших участках. Оснащен 4-х тактным двигателем, который является аналогом двигателя HONDA GX390, отличающийся высоким качеством и надежностью. Подходит как для бытового, так и для профессионального использования. Для маневренности предусмотрена трехскоростная коробка передач. Топливный бак объемом 6.5 литров способствует продолжительной работе без дозаправки. Чугунный корпус редуктора отличается ударопрочностью. Колеса и фрезы устанавливаются на шестигранные оси.

        Преимущества:

        • Вал отбора мощности для дополнительного оборудования (роторная сенокосилка, снегоуборщик и пр.);
        • Облегченная система ручного пуска двигателя;
        • Надежная зубчатая передача;
        • Механизм экстренной остановки;
        • Регулировка рукояток управления возможна как по горизонтали, на 360 градусов, так и по вертикали;
        • Шестигранные оси жёстко фиксируют колёса, фрезы и грунтозацепы;
        • Надежная конструкция карбюратора японской разработки;
        • Вместительный бензиновый бак и скромный расход топлива;
        • Передняя опора - устойчивость мотоблока при хранении;
        • Усиленная сцепка позволяет оснастить аппарат плугом, телегой, сошником и пр.;
        • Прочный чугунный корпус редуктора предохраняет узел от камней;
        • 40 усиленных почвофрез, предназначенных для тяжелых грунтов (фрезы собраны в 5 групп (4+1) с возможностью съёма одной секции для уменьшения ширины обработки).

        Комплектация:

        • Мотоблок;
        • 40 усиленных почвофрез;
        • Боковые диски;
        • Пневматические колеса 4.00-10 для транспортировки;
        • Передняя подпорка;
        • Инструкция.