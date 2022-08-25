Мотоблок бензиновый Aurora COUNTRY 1350 ADVANCE

Описание:

Бензиновый мотоблок (культиватор) Aurora COUNTRY 1350 ADVANCE 17578 с валом отбора мощности способен выполнять различные трудоемкие работы на больших участках. Оснащен 4-х тактным двигателем, который является аналогом двигателя HONDA GX390, отличающийся высоким качеством и надежностью. Подходит как для бытового, так и для профессионального использования. Для маневренности предусмотрена трехскоростная коробка передач. Топливный бак объемом 6.5 литров способствует продолжительной работе без дозаправки. Чугунный корпус редуктора отличается ударопрочностью. Колеса и фрезы устанавливаются на шестигранные оси.

Преимущества:

Вал отбора мощности для дополнительного оборудования (роторная сенокосилка, снегоуборщик и пр.);

Облегченная система ручного пуска двигателя;

Надежная зубчатая передача;

Механизм экстренной остановки;

Регулировка рукояток управления возможна как по горизонтали, на 360 градусов, так и по вертикали;

Шестигранные оси жёстко фиксируют колёса, фрезы и грунтозацепы;

Надежная конструкция карбюратора японской разработки;

Вместительный бензиновый бак и скромный расход топлива;

Передняя опора - устойчивость мотоблока при хранении;

Усиленная сцепка позволяет оснастить аппарат плугом, телегой, сошником и пр.;

Прочный чугунный корпус редуктора предохраняет узел от камней;

40 усиленных почвофрез, предназначенных для тяжелых грунтов (фрезы собраны в 5 групп (4+1) с возможностью съёма одной секции для уменьшения ширины обработки).

Комплектация: