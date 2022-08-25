Мотоблок бензиновый Aurora COUNTRY 800 HD
Арт. aurora_4185
Характеристики
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Производитель
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Тип двигателя
|бензиновый
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Мощность, л.с.
|7
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Вес, кг
|65
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Макс. ширина обработки, мм
|1200
Описание:
Бензиновый мотоблок (культиватор) Aurora COUNTRY 800 HD 11587 предназначен для выполнения широкого спектра сельскохозяйственных работ в небольших фермерских хозяйствах за счет возможности использования дополнительного оборудования. Мощный двигатель обладает большим рабочим ресурсом, в то же время отличается экономичным потреблением топлива. Для легкой эксплуатации данная модель оснащена системой облегченного пуска двигателя и 3-х скоростной коробкой передач. Удобство использования повышено благодаря вынесенным на рукоятки органам управления.
Преимущества:
- Чугунный корпус редуктора - для надежности Aurora COUNTRY 800 HD 11587;
- Переднее транспортировочное колесо - для удобства перемещения с установленными фрезами;
- Колеса с глубоким протектором - для проходимости;
- Ременной привод - для дополнительного оборудования;
- Ручка фиксации сцепления - для продолжительных работ;
- Шестигранные оси - для надежной фиксации.
Комплектация:
- Мотоблок;
- Усиленные почвофрезы, предназначенные для тяжелых грунтов - 24 шт;
- Боковые диски;
- Пневматические колеса 4.00-8 для транспортировки - 2 шт;
- Переднее транспортировочное колесо;
- Инструкция;
- Упаковка.