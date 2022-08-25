Мотоблок бензиновый Aurora COUNTRY 800 HD

Описание:

Бензиновый мотоблок (культиватор) Aurora COUNTRY 800 HD 11587 предназначен для выполнения широкого спектра сельскохозяйственных работ в небольших фермерских хозяйствах за счет возможности использования дополнительного оборудования. Мощный двигатель обладает большим рабочим ресурсом, в то же время отличается экономичным потреблением топлива. Для легкой эксплуатации данная модель оснащена системой облегченного пуска двигателя и 3-х скоростной коробкой передач. Удобство использования повышено благодаря вынесенным на рукоятки органам управления.

Преимущества:

Чугунный корпус редуктора - для надежности Aurora COUNTRY 800 HD 11587;

Переднее транспортировочное колесо - для удобства перемещения с установленными фрезами;

Колеса с глубоким протектором - для проходимости;

Ременной привод - для дополнительного оборудования;

Ручка фиксации сцепления - для продолжительных работ;

Шестигранные оси - для надежной фиксации.

Комплектация: