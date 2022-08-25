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Мотоблок бензиновый Aurora COUNTRY 800 HD
5.0
1
Найти аналог
Мотоблоки
    Мотоблок бензиновый Aurora COUNTRY 800 HD
    Арт. aurora_4185
    5.0
    1
    Мотоблок бензиновый Aurora COUNTRY 800 HD

      Мотоблок бензиновый Aurora COUNTRY 800 HD

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. aurora_4185
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Aurora
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Мощность, л.с.
      		7
      Вес, кг
      		65
      Макс. ширина обработки, мм
      		1200
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Бензиновый мотоблок (культиватор) Aurora COUNTRY 800 HD 11587 предназначен для выполнения широкого спектра сельскохозяйственных работ в небольших фермерских хозяйствах за счет возможности использования дополнительного оборудования. Мощный двигатель обладает большим рабочим ресурсом, в то же время отличается экономичным потреблением топлива. Для легкой эксплуатации данная модель оснащена системой облегченного пуска двигателя и 3-х скоростной коробкой передач. Удобство использования повышено благодаря вынесенным на рукоятки органам управления.

        Преимущества:

        • Чугунный корпус редуктора - для надежности Aurora COUNTRY 800 HD 11587;
        • Переднее транспортировочное колесо - для удобства перемещения с установленными фрезами;
        • Колеса с глубоким протектором - для проходимости;
        • Ременной привод - для дополнительного оборудования;
        • Ручка фиксации сцепления - для продолжительных работ;
        • Шестигранные оси - для надежной фиксации.

        Комплектация:

        • Мотоблок;
        • Усиленные почвофрезы, предназначенные для тяжелых грунтов - 24 шт;
        • Боковые диски;
        • Пневматические колеса 4.00-8 для транспортировки - 2 шт;
        • Переднее транспортировочное колесо;
        • Инструкция;
        • Упаковка.