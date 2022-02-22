Отрезной круг Diam CR7204 000091 LASER SIMPLE STORM (450x3,6x7x25,4 мм)

Алмазный диск (круг) DIAM Simple Storm 450x3.6x7.0x25.4 бетон 000091 - это облегченная модель, не профессиональная, которую можно использовать с твердым кирпичом, тротуарной плиткой, бетоном, огнеупором. Модель алмазного круга Simple Storm отличается от модели Storm упрощенной конструкцией, меньшей производительностью и ресурсом использования. У этой упрощенной модели производительность 350 квадратных сантиметров в минуту. Эти показатели средние, они могут отличаться у алмазных кругов разных диаметров, работающих в разных технических условиях, определенном оборудовании по разному типу поверхностей. Алмазный круг пригоден для работы с ручным электроинструментом или с бензорезами, резчиками швов, станками и другим оборудованием. Модель Simple Storm составляет серию алмазных дисков с применением лазерной сварки, 1A1RSS. Эту серию объединяет безопасность при эксплуатации, высокая прочность, производительность и способ крепления алмазного края к корпусу диска с помощью технологии лазерной пайки, который позволяет отказаться от использования охлаждения во время работы