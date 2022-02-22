Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Отрезной круг Diam CR7204 000091 LASER SIMPLE STORM (450x3,6x7x25,4 мм)
4.5
2
8 190 ₽
Алмазные диски для камнеобра­батывающих станков
    Отрезной круг Diam CR7204 000091 LASER SIMPLE STORM (450x3,6x7x25,4 мм)
    Арт. 9006404
    4.5
    2
    Отрезной круг Diam CR7204 000091 LASER SIMPLE STORM (450x3,6x7x25,4 мм)

      Отрезной круг Diam CR7204 000091 LASER SIMPLE STORM (450x3,6x7x25,4 мм)

      8 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 9006404
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Diam
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		бетон
      Все характеристики
      8 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Алмазный диск (круг) DIAM Simple Storm 450x3.6x7.0x25.4 бетон 000091 - это облегченная модель, не профессиональная, которую можно использовать с твердым кирпичом, тротуарной плиткой, бетоном, огнеупором. Модель алмазного круга Simple Storm отличается от модели Storm упрощенной конструкцией, меньшей производительностью и ресурсом использования.  У этой упрощенной модели производительность 350 квадратных сантиметров в минуту. Эти показатели средние, они могут отличаться у алмазных кругов разных диаметров, работающих в разных технических условиях, определенном оборудовании по разному типу поверхностей. Алмазный круг пригоден для работы с ручным электроинструментом или с бензорезами, резчиками швов, станками и другим оборудованием. Модель Simple Storm составляет серию алмазных дисков с применением лазерной сварки, 1A1RSS. Эту серию объединяет безопасность при эксплуатации, высокая прочность, производительность и способ крепления алмазного края к корпусу диска с помощью технологии лазерной пайки, который позволяет отказаться от использования охлаждения во время работы