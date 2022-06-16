Аккумуляторная сабельная пила Patriot RS 180Li 110303180 предназначена для быстрого реза деревянных, металлических, пластиковых, гипсокартонных и прочих материалов. Имеет небольшой вес, что обеспечивает долгую работу без усталости. А прорезиненная рукоять защищает от выскальзывания инструмента и гарантирует надежный охват. Для смены оснастки не требуется дополнительный инструмент, что экономит время и силы оператора.

Преимущества