Аккумуляторная сабельная пила Patriot RS 180Li 110303180
Арт. О00000007726
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Тип аккумулятора
|Li-lon
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Напряжение аккумулятора, В
|18
Аккумуляторная сабельная пила Patriot RS 180Li 110303180 предназначена для быстрого реза деревянных, металлических, пластиковых, гипсокартонных и прочих материалов. Имеет небольшой вес, что обеспечивает долгую работу без усталости. А прорезиненная рукоять защищает от выскальзывания инструмента и гарантирует надежный охват. Для смены оснастки не требуется дополнительный инструмент, что экономит время и силы оператора.
Преимущества
- Резиновые накладки ExtraGrip - для надежной фиксации инструмента в руке
- Быстрая замена оснастки без дополнительного инструмента - для экономии времени
- Плавный пуск PATRIOT RS 180 110303180 предохраняет электродвигатель и продлевает срок службы инструмента
- Аккумуляторный двигатель - для независимости от розетки
- Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой