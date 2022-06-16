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Аккумуляторная сабельная пила Patriot RS 180Li 110303180
4.5
2
Найти аналог
Аккумуляторные сабельные пилы
    Аккумуляторная сабельная пила Patriot RS 180Li 110303180
    Арт. О00000007726
    4.5
    2
    Аккумуляторная сабельная пила Patriot RS 180Li 110303180
    Аккумуляторная сабельная пила Patriot RS 180Li 110303180
    Аккумуляторная сабельная пила Patriot RS 180Li 110303180
    Аккумуляторная сабельная пила Patriot RS 180Li 110303180
    Аккумуляторная сабельная пила Patriot RS 180Li 110303180
    Аккумуляторная сабельная пила Patriot RS 180Li 110303180
    Аккумуляторная сабельная пила Patriot RS 180Li 110303180
    Аккумуляторная сабельная пила Patriot RS 180Li 110303180
      Аккумуляторная сабельная пила Patriot RS 180Li 110303180
      Аккумуляторная сабельная пила Patriot RS 180Li 110303180
      Аккумуляторная сабельная пила Patriot RS 180Li 110303180
      Аккумуляторная сабельная пила Patriot RS 180Li 110303180
      Аккумуляторная сабельная пила Patriot RS 180Li 110303180
      Аккумуляторная сабельная пила Patriot RS 180Li 110303180
      Аккумуляторная сабельная пила Patriot RS 180Li 110303180
      Аккумуляторная сабельная пила Patriot RS 180Li 110303180

      Аккумуляторная сабельная пила Patriot RS 180Li 110303180

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000007726
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Тип аккумулятора
      		Li-lon
      Напряжение аккумулятора, В
      		18
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Аккумуляторная сабельная пила Patriot RS 180Li 110303180 предназначена для быстрого реза деревянных, металлических, пластиковых, гипсокартонных и прочих материалов. Имеет небольшой вес, что обеспечивает долгую работу без усталости. А прорезиненная рукоять защищает от выскальзывания инструмента и гарантирует надежный охват. Для смены оснастки не требуется дополнительный инструмент, что экономит время и силы оператора.

        Преимущества 

        • Резиновые накладки ExtraGrip - для надежной фиксации инструмента в руке
        • Быстрая замена оснастки без дополнительного инструмента - для экономии времени
        • Плавный пуск PATRIOT RS 180 110303180 предохраняет электродвигатель и продлевает срок службы инструмента
        • Аккумуляторный двигатель - для независимости от розетки
        • Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой