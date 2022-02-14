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Циркулярная пила Jet JBTS-10 708315 (с подставкой, диск 254/30 мм)
5.0
2
Найти аналог
Сетевые циркулярные пилы
    Циркулярная пила Jet JBTS-10 708315 (с подставкой, диск 254/30 мм)
    Арт. ОТХ00038
    5.0
    2

      Циркулярная пила Jet JBTS-10 708315 (с подставкой, диск 254/30 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. ОТХ00038
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Циркулярная пила Jet JBTS-10 708315 - специальная разработка для продвинутых домашних мастерских и небольших производств. Предназначена для высококачественного распила (в том числе и под углом) деревянных заготовок. По бокам имеются выдвижные столы, которые увеличивают площадь обработки до 1350 х 600 мм. Ременной привод обеспечивает бесшумный распил и увеличивает срок службы двигателя. Параллельный упор изготавливается из жесткого профиля и не деформируется при работе. Эксцентриковый зажим не дает упору смещаться при работе. В столе есть два Т-образных паза для многовариантной установки углового упора

        Преимущества

        • Система принудительного торможения
        • Ременный привод сводит к минимуму вибрации и увеличивает срок службы двигателя
        • Удобные боковые ручки для легкой транспортировки
        • Есть возможность подключения пылесоса
        • Регулировка глубины пропила
        • Выдвижное удлинение рабочего стола - 50х575 мм
        • Расширение рабочего стола слева - 460х140 мм
        • Выдвижное расширение рабочего стола справа - 460х200 мм
        • Ширина рабочего стола с раздвинутыми расширениями - 1350 мм
        • Максимальная ширина заготовки при пилении с параллельным упором справа - 600 мм