Циркулярная пила Jet JBTS-10 708315 (с подставкой, диск 254/30 мм)

Преимущества

Система принудительного торможения

Ременный привод сводит к минимуму вибрации и увеличивает срок службы двигателя

Удобные боковые ручки для легкой транспортировки

Есть возможность подключения пылесоса

Регулировка глубины пропила

Выдвижное удлинение рабочего стола - 50х575 мм

Расширение рабочего стола слева - 460х140 мм

Выдвижное расширение рабочего стола справа - 460х200 мм

Ширина рабочего стола с раздвинутыми расширениями - 1350 мм

Максимальная ширина заготовки при пилении с параллельным упором справа - 600 мм

Циркулярная пила Jet JBTS-10 708315 - специальная разработка для продвинутых домашних мастерских и небольших производств. Предназначена для высококачественного распила (в том числе и под углом) деревянных заготовок. По бокам имеются выдвижные столы, которые увеличивают площадь обработки до 1350 х 600 мм. Ременной привод обеспечивает бесшумный распил и увеличивает срок службы двигателя. Параллельный упор изготавливается из жесткого профиля и не деформируется при работе. Эксцентриковый зажим не дает упору смещаться при работе. В столе есть два Т-образных паза для многовариантной установки углового упора