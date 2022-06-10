Преимущества

Максимальная ширина заготовки при пилении с параллельным упором справа - 290 мм

Высокая выходная мощность - 1.2 кВт

Возможность работы с угловым упором

Подвижный вдоль направляющего профиля угловой упор со съемной планкой

Защита от коррозии

Строительная циркулярная пила JET JTS-315LA 10001910AM предназначается для распиливания заготовок из дерева. Однофазное подключение и высокая мощность двигателя позволяют использовать модель как на строительных площадках, так и в качестве универсального станка в столярных мастерских. Богатая комплектация станка дает возможность удлинения стола до 1650 мм. Конструкция агрегата максимально проста в управлении. Планка-удлинитель и угловой транспортир образуют узел, который используется в качестве параллельного упора и позволяет работать оператору без необходимости предварительной разметки заготовки. Благодаря возможности скольжения вдоль длинной стороны стола на станке выполняются операции углового распила и торцевания. Система экстренной остановки агрегата гарантирует безопасность во время работы. В разобранном виде станок имеет небольшие габариты, что позволяет транспортировать модель даже на легковом автомобиле.