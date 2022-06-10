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Циркулярная пила Jet JTS-315LA 10001910AM
5.0
1
29 000 ₽
Сетевые циркулярные пилы
  • Персональная скидка
Циркулярная пила Jet JTS-315LA 10001910AM
Арт. О00000006881
5.0
1
Циркулярная пила Jet JTS-315LA 10001910AM
  • Персональная скидка

Циркулярная пила Jet JTS-315LA 10001910AM

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29 000 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 730 ₽
  • Доставка завтра или позже, 850 ₽
Арт. О00000006881
5.0
1

Характеристики

Производитель
Jet
Страна производства
Китай
Родина бренда
Швейцария
Напряжение сети, В
220
Мощность, Вт
2000
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
29 000 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 730 ₽
  • Доставка завтра или позже, 850 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Строительная циркулярная пила JET JTS-315LA 10001910AM предназначается для распиливания заготовок из дерева. Однофазное подключение и высокая мощность двигателя позволяют использовать модель как на строительных площадках, так и в качестве универсального станка в столярных мастерских. Богатая комплектация станка дает возможность удлинения стола до 1650 мм. Конструкция агрегата максимально проста в управлении. Планка-удлинитель и угловой транспортир образуют узел, который используется в качестве параллельного упора и позволяет работать оператору без необходимости предварительной разметки заготовки. Благодаря возможности скольжения вдоль длинной стороны стола на станке выполняются операции углового распила и торцевания. Система экстренной остановки агрегата гарантирует безопасность во время работы. В разобранном виде станок имеет небольшие габариты, что позволяет транспортировать модель даже на легковом автомобиле.

    Преимущества

    • Максимальная ширина заготовки при пилении с параллельным упором справа - 290 мм
    • Высокая выходная мощность - 1.2 кВт
    • Возможность работы с угловым упором
    • Подвижный вдоль направляющего профиля угловой упор со съемной планкой
    • Защита от коррозии