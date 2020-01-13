Преимущества

Двигатель мощностью 710 Вт позволяет поддерживать 17000 оборотов в минуту

Регулируемая глубина пропила

Пылеулавливающее отверстие - для поддержания рабочей зоны в чистоте

Корпус из ударопрочного пластика устойчив к механическим повреждениям

Малый вес снижает энергоемкость работы

Червячная передача - для мощности и надежности

3 диска в комплекте

Компактная циркулярная пила Dremel DSM 20 F.013.SM2.0JE подходит для работы с древесиной, металлом, пластмассой. Большая клавиша "Пуск" оснащена предохранителем, благодаря чему инструмент безопасно транспортировать. На задней части корпуса имеется фиксатор, что способствует комфортной продолжительной работе. В комплект входит насадка, с помощью которой можно подключать к инструменту пылесос. Это позволяет сохранить рабочее место в чистоте.