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Компактная циркулярная пила Dremel DSM 20 F.013.SM2.0JE
4.0
9
14 499 ₽
17 780 ₽
Сетевые циркулярные пилы
    Компактная циркулярная пила Dremel DSM 20 F.013.SM2.0JE
    Арт. X1319051798
    4.0
    9
    Компактная циркулярная пила Dremel DSM 20 F.013.SM2.0JE
    Компактная циркулярная пила Dremel DSM 20 F.013.SM2.0JE
      Компактная циркулярная пила Dremel DSM 20 F.013.SM2.0JE
      Компактная циркулярная пила Dremel DSM 20 F.013.SM2.0JE

      Компактная циркулярная пила Dremel DSM 20 F.013.SM2.0JE

      • -3 281 ₽
      14 499 ₽
      17 780 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1319051798
      4.0
      9

      Характеристики

      Производитель
      		Dremel
      Родина бренда
      		США
      Напряжение сети, В
      		220, 240
      Длина кабеля, м
      		7
      Мощность, Вт
      		710
      Все характеристики
      • -3 281 ₽
      14 499 ₽
      17 780 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Компактная циркулярная пила Dremel DSM 20 F.013.SM2.0JE подходит для работы с древесиной, металлом, пластмассой. Большая клавиша "Пуск" оснащена предохранителем, благодаря чему инструмент безопасно транспортировать. На задней части корпуса имеется фиксатор, что способствует комфортной продолжительной работе. В комплект входит насадка, с помощью которой можно подключать к инструменту пылесос. Это позволяет сохранить рабочее место в чистоте.

        Преимущества

        • Двигатель мощностью 710 Вт позволяет поддерживать 17000 оборотов в минуту
        • Регулируемая глубина пропила
        • Пылеулавливающее отверстие - для поддержания рабочей зоны в чистоте
        • Корпус из ударопрочного пластика устойчив к механическим повреждениям
        • Малый вес снижает энергоемкость работы
        • Червячная передача - для мощности и надежности
        • 3 диска в комплекте