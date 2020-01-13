Компактная циркулярная пила Dremel DSM 20 F.013.SM2.0JE
Арт. X1319051798
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|США
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Напряжение сети, В
|220, 240
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Длина кабеля, м
|7
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Мощность, Вт
|710
- Компактная циркулярная пила Dremel DSM 20 F.013.SM2.0JE подходит для работы с древесиной, металлом, пластмассой. Большая клавиша "Пуск" оснащена предохранителем, благодаря чему инструмент безопасно транспортировать. На задней части корпуса имеется фиксатор, что способствует комфортной продолжительной работе. В комплект входит насадка, с помощью которой можно подключать к инструменту пылесос. Это позволяет сохранить рабочее место в чистоте.
Преимущества
- Двигатель мощностью 710 Вт позволяет поддерживать 17000 оборотов в минуту
- Регулируемая глубина пропила
- Пылеулавливающее отверстие - для поддержания рабочей зоны в чистоте
- Корпус из ударопрочного пластика устойчив к механическим повреждениям
- Малый вес снижает энергоемкость работы
- Червячная передача - для мощности и надежности
- 3 диска в комплекте