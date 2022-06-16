Аккумуляторная дрель-шуруповерт Redverg RD-ISD18VС, без АКБ и ЗУ
Арт. О00000007708
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|65
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Тип
|аккумуляторный, ударный
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Тип двигателя
|бесщеточный
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт REDVERG RD-ISD18V используется для сверления отверстий и монтажа резьбовых соединений. Светодиодная подсветка позволяет работать в темных условиях. Обрезиненная рукоять обеспечивает надежный хват и инструмент не выскальзывает из рук. Реверс помогает вывинтить застрявшую в материале оснастку быстро и легко.
Преимущества
- Сверление материалов с ударом и без удара
- Современный дизайн
- Привлекательный внешний вид REDVERG RD-ISD18V 6628354
- Индикация уровня заряда аккумулятора
- Подсветка рабочего места
- Lion аккумуляторы не требуют обслуживание, отсутствует "эффект памяти", низкий саморазряд
- Высокий крутящий момент
Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства! Приобретаются отдельно.