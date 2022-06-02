Прямая шлифмашина Elitech ПШ 650Э
Арт. О00000002860
Характеристики
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Производитель
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Мощность, Вт
|650
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Гибкий вал в комплекте
|Да
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Размер цанги, мм
|3.2, 4, 6.35
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Макс. число оборотов, об/мин
|30000
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Вес, кг
|1.5
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Длина кабеля, м
|2
- Прямая шлифмашина Elitech ПШ 650Э оснащена двигателем мощностью 650 Вт. Она прекрасно полирует и чистит поверхность, подготавливая её к покраске и заключительным стадиям обработки поверхности. Небольшой вес и дополнительные рукоятки способствуют комфортной работе пользователя. Для возможности быстрой и удобной замены расходного инструмента предусмотрена функция блокировки шпинделя.
Преимущества
- Блокировка шпинделя - для легкой и быстрой замены оснастки
- Складная петля - для подвеса
- Противоскользящие накладки
- Небольшой вес: 1.5 кг
- Используется на производствах, автосервисах, мастерских и в бытовых условиях
- Регулировка глубины