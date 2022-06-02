Преимущества

Блокировка шпинделя - для легкой и быстрой замены оснастки

Складная петля - для подвеса

Противоскользящие накладки

Небольшой вес: 1.5 кг

Используется на производствах, автосервисах, мастерских и в бытовых условиях

Регулировка глубины

Прямая шлифмашина Elitech ПШ 650Э оснащена двигателем мощностью 650 Вт. Она прекрасно полирует и чистит поверхность, подготавливая её к покраске и заключительным стадиям обработки поверхности. Небольшой вес и дополнительные рукоятки способствуют комфортной работе пользователя. Для возможности быстрой и удобной замены расходного инструмента предусмотрена функция блокировки шпинделя.