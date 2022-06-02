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Прямая шлифмашина Elitech ПШ 650Э
4.3
3
Найти аналог
Прямые шлифовальные машины
    Прямая шлифмашина Elitech ПШ 650Э
    Арт. О00000002860
    4.3
    3
    Прямая шлифмашина Elitech ПШ 650Э

    Прямая шлифмашина Elitech ПШ 650Э

    Найти аналог
    Нет в наличии
    12 месяцев гарантии
    Арт. О00000002860
    4.3
    3

    Характеристики

    Производитель
    		Elitech
    Мощность, Вт
    		650
    Гибкий вал в комплекте
    		Да
    Размер цанги, мм
    		3.2, 4, 6.35
    Макс. число оборотов, об/мин
    		30000
    Вес, кг
    		1.5
    Длина кабеля, м
    		2
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    12 месяцев гарантии
    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
    • Прямая шлифмашина Elitech ПШ 650Э оснащена двигателем мощностью 650 Вт. Она прекрасно полирует и чистит поверхность, подготавливая её к покраске и заключительным стадиям обработки поверхности. Небольшой вес и дополнительные рукоятки способствуют комфортной работе пользователя. Для возможности быстрой и удобной замены расходного инструмента предусмотрена функция блокировки шпинделя.

      Преимущества

      • Блокировка шпинделя - для легкой и быстрой замены оснастки
      • Складная петля - для подвеса
      • Противоскользящие накладки
      • Небольшой вес: 1.5 кг
      • Используется на производствах, автосервисах, мастерских и в бытовых условиях
      • Регулировка глубины