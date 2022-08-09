Шлифмашина угловая Энкор 50160 УШМ-1350/150Э

Преимущества

Безопасная замена оснастки. Функция блокировки шпинделя обеспечивает простую, а главное безопасную замену расходного инструмента

Долговечность. Корпус редуктора выполнен из металла, что способствует более точной посадке внутренних узлов и лучшему отводу тепла

Удобство пользования. Все органы управления инструментом находятся в пределах движения пальцем без смены хвата рукоятки

Надежный хват. Угловая шлифмашина Энкор-1350/150Э 50160 поставляется в комплекте с дополнительной рукояткой для надежного хвата и удержания

Мощный 1350-ваттный двигатель

Электронная регулировка оборотов

Функция ограничения пускового тока для плавного пуска без рывков

Функция поддержания оборотов под нагрузкой для постоянной высокой производительности

Защита двигателя от перегрева

Безынструментальная регулировка положения кожуха

Рельефная рукоятка удобной для хвата формы

Дополнительная рукоятка может быть установлена в трех положениях

Угловая шлифмашина Энкор-1350/150Э 50160 предназначена для шлифования поверхностей и отрезания деталей небольшого диаметра. Модель оснащена мощным 1350-ваттным двигателем и диском диаметром 150 мм. Поэтому, во избежание рывков при старте, инструмент имеет функцию ограничения пускового тока для плавного пуска. Также стоит отметить наличие функции поддержания оборотов под нагрузкой для постоянной высокой производительности. Скорость вращения шпинделя регулируется в диапазоне от 3000 до 9500 оборотов в минуту, что способствует оптимальной настройке под конкретные рабочие нужды.