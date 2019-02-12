Угловая шлифмашина Patriot AG 228
Арт. Х12725426
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Макс. число оборотов, об/мин
|6000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Угловая шлифмашина Patriot AG 228 используется для работы с большими металлическими заготовками. Она имеет качественную конструкцию, благодаря чему прослужит долго. Задняя рукоятка может устанавливаться в трех положениях, что создает удобство при работе в ограниченном пространстве. Дополнительная рукоятка является антивибрационной. Пыль не задерживается внутри инструмента и эффективно выводится через вентиляционные отверстия.
ПреимуществаПодходит для сложных работ
Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
Кожух - для защиты от пыли и искр
Легкий доступ к щеткам - для самостоятельной их замены
Плавный пуск - для работы без рывков
Прорезиненный морозостойкий кабель
Прорезиненная рукоятка ExtraGrip - для надежного удержания инструмента
Трехпозиционная дополнительная рукоятка - для комфортной работы углошлифовальной машиной PATRIOT AG228 110301250