Угловая шлифмашина Patriot AG 228 используется для работы с большими металлическими заготовками. Она имеет качественную конструкцию, благодаря чему прослужит долго. Задняя рукоятка может устанавливаться в трех положениях, что создает удобство при работе в ограниченном пространстве. Дополнительная рукоятка является антивибрационной. Пыль не задерживается внутри инструмента и эффективно выводится через вентиляционные отверстия. Преимущества Подходит для сложных работ

Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки

Кожух - для защиты от пыли и искр

Легкий доступ к щеткам - для самостоятельной их замены

Плавный пуск - для работы без рывков

Прорезиненный морозостойкий кабель

Прорезиненная рукоятка ExtraGrip - для надежного удержания инструмента

Трехпозиционная дополнительная рукоятка - для комфортной работы углошлифовальной машиной PATRIOT AG228 110301250

