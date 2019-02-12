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Угловая шлифмашина Patriot AG 228
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Patriot AG 228
    Арт. Х12725426
    5.0
    1
    Угловая шлифмашина Patriot AG 228
    Угловая шлифмашина Patriot AG 228
    Угловая шлифмашина Patriot AG 228
    Угловая шлифмашина Patriot AG 228
    Угловая шлифмашина Patriot AG 228
    Угловая шлифмашина Patriot AG 228
    Угловая шлифмашина Patriot AG 228
      Угловая шлифмашина Patriot AG 228
      Угловая шлифмашина Patriot AG 228
      Угловая шлифмашина Patriot AG 228
      Угловая шлифмашина Patriot AG 228
      Угловая шлифмашина Patriot AG 228
      Угловая шлифмашина Patriot AG 228
      Угловая шлифмашина Patriot AG 228

      Угловая шлифмашина Patriot AG 228

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725426
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Patriot AG 228 используется для работы с большими металлическими заготовками. Она имеет качественную конструкцию, благодаря чему прослужит долго. Задняя рукоятка может устанавливаться в трех положениях, что создает удобство при работе в ограниченном пространстве. Дополнительная рукоятка является антивибрационной. Пыль не задерживается внутри инструмента и эффективно выводится через вентиляционные отверстия.

        Преимущества

        Подходит для сложных работ
        Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
        Кожух - для защиты от пыли и искр
        Легкий доступ к щеткам - для самостоятельной их замены
        Плавный пуск - для работы без рывков
        Прорезиненный морозостойкий кабель
        Прорезиненная рукоятка ExtraGrip - для надежного удержания инструмента
        Трехпозиционная дополнительная рукоятка - для комфортной работы углошлифовальной машиной PATRIOT AG228 110301250