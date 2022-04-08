Шлифмашина прямая по металлу Bosch GGS 28 CE 0.601.220.100 (питание 220v, 2 ключа и гайка в наборе)

Шлифмашина прямая Bosch GGS 28 CE 0.601.220.100
Арт. Х1272417
Характеристики
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Производитель
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Мощность, Вт
|650
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Макс. число оборотов, об/мин
|30000
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Размер цанги, мм
|6
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Тип двигателя
|щеточный
- Прямошлифовальная машина Bosch GGS 28 CE 0.601.220.100 - это профессиональный электроинструмент с двигателем "Чемпион" мощностью 650 Вт. Данная модель предназначена для шлифования металла и снятия с него заусенцев. Рабочая скорость инструмента регулируется от 10000 до 30000 об\мин - для точной работы. Модель оснащена системой KickBack Stop - для защиты оператора и инструмента при случайной блокировке диска.
Преимущества
- Простота управления. Данная модель имеет удобный ползунковый переключатель, который фиксируется в положении "старт"
- Охлаждение двигателя. Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева
- Удобный хват. Узкий корпус прямошлифовальной машины Bosch GGS 28 CE 0.601.220.100 - для удобного хвата инструмента при работе
- Электронная регулировка скорости. Рабочая скорость регулируется при помощи установочного колесика на корпусе инструмента
- Двойная изоляция - для защиты от прикосновения к частям инструмента, находящимся под напряжением
- Система Constant-Electronic - для постоянного поддержания числа оборотов двигателя
- Система KickBack Stop - для защиты оператора и инструмента при случайной блокировке диска
- Угольные щетки отключаются при износе - для защиты двигателя от поломок
- Пылезащитные обрезиненные шарикоподшипники - для уменьшения вибраций при работе