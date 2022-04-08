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Шлифмашина прямая по металлу Bosch GGS 28 CE 0.601.220.100 (питание 220v, 2 ключа и гайка в наборе)
5.0
2
Найти аналог
Прямые шлифовальные машины
    Шлифмашина прямая Bosch GGS 28 CE 0.601.220.100
    Арт. Х1272417
    5.0
    2
    Шлифмашина прямая по металлу Bosch GGS 28 CE 0.601.220.100 (питание 220v, 2 ключа и гайка в наборе)
    Шлифмашина прямая по металлу Bosch GGS 28 CE 0.601.220.100 (питание 220v, 2 ключа и гайка в наборе)
    Шлифмашина прямая по металлу Bosch GGS 28 CE 0.601.220.100 (питание 220v, 2 ключа и гайка в наборе)
    Шлифмашина прямая по металлу Bosch GGS 28 CE 0.601.220.100 (питание 220v, 2 ключа и гайка в наборе)
    Шлифмашина прямая по металлу Bosch GGS 28 CE 0.601.220.100 (питание 220v, 2 ключа и гайка в наборе)
    Шлифмашина прямая по металлу Bosch GGS 28 CE 0.601.220.100 (питание 220v, 2 ключа и гайка в наборе)
    Шлифмашина прямая по металлу Bosch GGS 28 CE 0.601.220.100 (питание 220v, 2 ключа и гайка в наборе)
    Шлифмашина прямая по металлу Bosch GGS 28 CE 0.601.220.100 (питание 220v, 2 ключа и гайка в наборе)
    Шлифмашина прямая по металлу Bosch GGS 28 CE 0.601.220.100 (питание 220v, 2 ключа и гайка в наборе)
      Шлифмашина прямая по металлу Bosch GGS 28 CE 0.601.220.100 (питание 220v, 2 ключа и гайка в наборе)
      Шлифмашина прямая по металлу Bosch GGS 28 CE 0.601.220.100 (питание 220v, 2 ключа и гайка в наборе)
      Шлифмашина прямая по металлу Bosch GGS 28 CE 0.601.220.100 (питание 220v, 2 ключа и гайка в наборе)
      Шлифмашина прямая по металлу Bosch GGS 28 CE 0.601.220.100 (питание 220v, 2 ключа и гайка в наборе)
      Шлифмашина прямая по металлу Bosch GGS 28 CE 0.601.220.100 (питание 220v, 2 ключа и гайка в наборе)
      Шлифмашина прямая по металлу Bosch GGS 28 CE 0.601.220.100 (питание 220v, 2 ключа и гайка в наборе)
      Шлифмашина прямая по металлу Bosch GGS 28 CE 0.601.220.100 (питание 220v, 2 ключа и гайка в наборе)
      Шлифмашина прямая по металлу Bosch GGS 28 CE 0.601.220.100 (питание 220v, 2 ключа и гайка в наборе)
      Шлифмашина прямая по металлу Bosch GGS 28 CE 0.601.220.100 (питание 220v, 2 ключа и гайка в наборе)

      Шлифмашина прямая Bosch GGS 28 CE 0.601.220.100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1272417
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Мощность, Вт
      		650
      Макс. число оборотов, об/мин
      		30000
      Размер цанги, мм
      		6
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Прямошлифовальная машина Bosch GGS 28 CE 0.601.220.100 - это профессиональный электроинструмент с  двигателем "Чемпион" мощностью 650 Вт. Данная модель предназначена для шлифования металла и снятия с него заусенцев. Рабочая скорость инструмента регулируется от 10000 до 30000 об\мин - для точной работы. Модель оснащена системой KickBack Stop - для защиты оператора и инструмента при случайной блокировке диска.

        Преимущества

        • Простота управления. Данная модель имеет удобный ползунковый переключатель, который фиксируется в положении "старт"
        • Охлаждение двигателя. Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева
        • Удобный хват. Узкий корпус прямошлифовальной машины Bosch GGS 28 CE 0.601.220.100 - для удобного хвата инструмента при работе
        • Электронная регулировка скорости. Рабочая скорость регулируется при помощи установочного колесика на корпусе инструмента
        • Двойная изоляция - для защиты от прикосновения к частям инструмента, находящимся под напряжением
        • Система Constant-Electronic - для постоянного поддержания числа оборотов двигателя
        • Система KickBack Stop - для защиты оператора и инструмента при случайной блокировке диска
        • Угольные щетки отключаются при износе - для защиты двигателя от поломок
        • Пылезащитные обрезиненные шарикоподшипники - для уменьшения вибраций при работе