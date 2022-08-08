Шлифовальная машина Prorab 9315
Арт. Х11794
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Угловая шлифовальная машина PRORAB 9315 предназначена для резки и шлифовки твердых металлов. Боковая ручка устанавливается в 3 положениях, что обеспечивает более комфортную работу оператора. Прорезиненная рукоять удобно лежит в руке и не скользит во время работы. Кожух надежно закреплен и исключает возможность получения травмы.
Преимущества
- Комфортная работа. Боковая рукоятка угловой шлифовальной машины PRORAB 9315 устанавливается в трех положениях, что делает работу более удобной
- Простая замена оснастки. Функция блокировки шпинделя позволяет безопасно менять оснастку инструмента
- Защита от случайных нажатий. Предохранитель включателя предотвращает случайный запуск электромотора, тем самым исключает травматизм
- Защита от перегрева. Вентиляционные отверстия обеспечивают оптимальное охлаждение рабочих элементов инструмента
- Мотор мощностью 1400 Вт обеспечивает высокую производительность
- Кожух надежно закреплен, что исключает возможность травмы
- Удобная прорезиненная рукоять обеспечивает надёжный хват
- Эргономично оформленный корпус снижает энергоемкость работы