Преимущества

Комфортная работа. Боковая рукоятка угловой шлифовальной машины PRORAB 9315 устанавливается в трех положениях, что делает работу более удобной

Простая замена оснастки. Функция блокировки шпинделя позволяет безопасно менять оснастку инструмента

Защита от случайных нажатий. Предохранитель включателя предотвращает случайный запуск электромотора, тем самым исключает травматизм

Защита от перегрева. Вентиляционные отверстия обеспечивают оптимальное охлаждение рабочих элементов инструмента

Мотор мощностью 1400 Вт обеспечивает высокую производительность

Кожух надежно закреплен, что исключает возможность травмы

Удобная прорезиненная рукоять обеспечивает надёжный хват

Эргономично оформленный корпус снижает энергоемкость работы

Угловая шлифовальная машина PRORAB 9315 предназначена для резки и шлифовки твердых металлов. Боковая ручка устанавливается в 3 положениях, что обеспечивает более комфортную работу оператора. Прорезиненная рукоять удобно лежит в руке и не скользит во время работы. Кожух надежно закреплен и исключает возможность получения травмы.