Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Шлифовальная машина Prorab 9315
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифовальная машина Prorab 9315
    Арт. Х11794
    5.0
    1
    Шлифовальная машина Prorab 9315

      Шлифовальная машина Prorab 9315

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х11794
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифовальная машина PRORAB 9315 предназначена для резки и шлифовки твердых металлов. Боковая ручка устанавливается в 3 положениях, что обеспечивает более комфортную работу оператора. Прорезиненная рукоять удобно лежит в руке и не скользит во время работы. Кожух надежно закреплен и исключает возможность получения травмы.

        Преимущества

        • Комфортная работа. Боковая рукоятка угловой шлифовальной машины PRORAB 9315 устанавливается в трех положениях, что делает работу более удобной
        • Простая замена оснастки. Функция блокировки шпинделя позволяет безопасно менять оснастку инструмента
        • Защита от случайных нажатий. Предохранитель включателя предотвращает случайный запуск электромотора, тем самым исключает травматизм
        • Защита от перегрева. Вентиляционные отверстия обеспечивают оптимальное охлаждение рабочих элементов инструмента
        • Мотор мощностью 1400 Вт обеспечивает высокую производительность
        • Кожух надежно закреплен, что исключает возможность травмы
        • Удобная прорезиненная рукоять обеспечивает надёжный хват
        • Эргономично оформленный корпус снижает энергоемкость работы