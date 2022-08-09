Угловая шлифмашина SKytools SK125

Преимущества

УШМ SK125 имеет удобную смену дисков и угольных щеток

Дополнительную рукоятку можно установить с любой стороны

Модель оснащена защитным кожухом (для дисков диаметром 125 мм) во избежании попадания искр и пыли

Металлический корпус редуктора - для большей надежности

Углошлифовальная машина SKytools (ABSOLUT) SK125 - является профессиональным инструментом и отлично подходит для промышленных объемов работ. Данный инструмент нашел применение в резке метала, бетона и керамической плитки, шлифовании, зачистке металлических конструкций.