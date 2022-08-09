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Угловая шлифмашина SKytools SK125
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина SKytools SK125
    Арт. О00000018626
    5.0
    1
    Угловая шлифмашина SKytools SK125

    Угловая шлифмашина SKytools SK125

    Найти аналог
    Нет в наличии
    12 месяцев гарантии
    Арт. О00000018626
    5.0
    1

    Характеристики

    Производитель
    		SKytools
    Мощность, Вт
    		900
    Диаметр оснастки, мм
    		125
    Суперфланец
    		Нет
    Электронная регулировка оборотов
    		Нет
    Макс. число оборотов, об/мин
    		11000
    Вес, кг
    		2.4
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    12 месяцев гарантии
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
    • Углошлифовальная машина SKytools (ABSOLUT) SK125 - является профессиональным инструментом и отлично подходит для промышленных объемов работ. Данный инструмент нашел применение в резке метала, бетона и керамической плитки, шлифовании, зачистке металлических конструкций. 

      Преимущества

      • УШМ SK125 имеет удобную смену дисков и угольных щеток
      • Дополнительную рукоятку можно установить с любой стороны
      • Модель оснащена защитным кожухом (для дисков диаметром 125 мм) во избежании попадания искр и пыли
      • Металлический корпус редуктора - для большей надежности