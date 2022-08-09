Угловая шлифмашина SKytools SK125
Арт. О00000018626
Характеристики
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Производитель
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Мощность, Вт
|900
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Диаметр оснастки, мм
|125
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Суперфланец
|Нет
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Электронная регулировка оборотов
|Нет
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Вес, кг
|2.4
- Углошлифовальная машина SKytools (ABSOLUT) SK125 - является профессиональным инструментом и отлично подходит для промышленных объемов работ. Данный инструмент нашел применение в резке метала, бетона и керамической плитки, шлифовании, зачистке металлических конструкций.
Преимущества
- УШМ SK125 имеет удобную смену дисков и угольных щеток
- Дополнительную рукоятку можно установить с любой стороны
- Модель оснащена защитным кожухом (для дисков диаметром 125 мм) во избежании попадания искр и пыли
- Металлический корпус редуктора - для большей надежности