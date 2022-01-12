Аккумуляторная дрель-шуруповерт Спец БДА-12-М
Арт. О00000029926
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|27
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Спец БДА-12-М СПЕЦ-3418 используется в ремонтных и строительных работах. Встроенная подсветка позволяет работать в темное время суток. Быстрозажимной патрон обеспечивает быструю смену оснастки. Благодаря резиновым накладкам инструмент не выскользнет из рук.
Преимущества
- Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
- Быстрозажимной патрон для простой смены оснастки
- Подсветка для работы Спец БДА-12-М СПЕЦ-3418 в темноте
- Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
- Удобная рукоятка для комфортной работы
- 15 позиций крутящего момента для работы с материалами разной твердости
- Быстрозарядное устройство в комплекте
- Регулировка частоты вращения - для точной настройки под разные материалы
- 2 аккумулятора в комплекте для продолжительных работ