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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Спец БДА-12-М
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Спец БДА-12-М
    Арт. О00000029926
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Спец БДА-12-М
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Спец БДА-12-М
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Спец БДА-12-М
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Спец БДА-12-М
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Спец БДА-12-М
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Спец БДА-12-М
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Спец БДА-12-М
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Спец БДА-12-М

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Спец БДА-12-М

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000029926
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Спец
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		27
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Спец БДА-12-М СПЕЦ-3418 используется в ремонтных и строительных работах. Встроенная подсветка позволяет работать в темное время суток. Быстрозажимной патрон обеспечивает быструю смену оснастки. Благодаря резиновым накладкам инструмент не выскользнет из рук.

        Преимущества

        • Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
        • Быстрозажимной патрон для простой смены оснастки
        • Подсветка для работы Спец БДА-12-М СПЕЦ-3418 в темноте
        • Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
        • Удобная рукоятка для комфортной работы
        • 15 позиций крутящего момента для работы с материалами разной твердости
        • Быстрозарядное устройство в комплекте
        • Регулировка частоты вращения - для точной настройки под разные материалы
        • 2 аккумулятора в комплекте для продолжительных работ