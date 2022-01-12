Преимущества

Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания

Быстрозажимной патрон для простой смены оснастки

Подсветка для работы Спец БДА-12-М СПЕЦ-3418 в темноте

Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла

Удобная рукоятка для комфортной работы

15 позиций крутящего момента для работы с материалами разной твердости

Быстрозарядное устройство в комплекте

Регулировка частоты вращения - для точной настройки под разные материалы

2 аккумулятора в комплекте для продолжительных работ

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Спец БДА-12-М СПЕЦ-3418 используется в ремонтных и строительных работах. Встроенная подсветка позволяет работать в темное время суток. Быстрозажимной патрон обеспечивает быструю смену оснастки. Благодаря резиновым накладкам инструмент не выскользнет из рук.