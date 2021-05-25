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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ставр ДА-18/2
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ставр ДА-18/2
    Арт. О00000027690
    5.0
    2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ставр ДА-18/2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ставр ДА-18/2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ставр ДА-18/2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ставр ДА-18/2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ставр ДА-18/2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ставр ДА-18/2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ставр ДА-18/2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ставр ДА-18/2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ставр ДА-18/2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ставр ДА-18/2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ставр ДА-18/2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ставр ДА-18/2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ставр ДА-18/2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ставр ДА-18/2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ставр ДА-18/2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ставр ДА-18/2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ставр ДА-18/2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ставр ДА-18/2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ставр ДА-18/2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ставр ДА-18/2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ставр ДА-18/2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ставр ДА-18/2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ставр ДА-18/2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ставр ДА-18/2

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ставр ДА-18/2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000027690
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ставр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		40
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Ставр ДА-18/2 применяется для сверлильных работ различных материалов и для завинчивания/вывинчивания крепежа. Модель имеет в своем составе двухскоростной редуктор, а также функции быстрой остановки двигателя и фиксации шпинделя.

        Преимущества

        • Аккумулятор Li-ion: отличается легкостью, компактностью, высокой энергетической плотностью, а специальная плата управления с микроконтроллером обеспечивает стабильную производительность и защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева, перезаряда и предотвращает саморазряд
        • Светодиодная подсветка обеспечивает отличную видимость в условиях слабого освещения рабочей зоны
        • Быстрозажимной патрон позволяет производить замену бит и сверл за считанные секунды
        • Динамический тормоз позволяет, отпустив кнопку включения, моментально  остановить вращение патрона
        • Индикатор уровня заряда позволяет оценить время работы инструмента до подзаряда
        • Регулятор крутящего момента: режим сверления и 17 ступеней крутящего момента для работы с различными по твердости материалами обеспечивают широкое применение инструмента
        • Блокировка шпинделя позволяет сменить рабочий инструмент одной рукой и завершить работу после полной разрядки аккумулятора
        • Клипса позволяет крепить инструмент на поясе
        • Реверс служит для легкого выкручивания сверла из материала и выворачивания крепежа
        • Эргономика: прорезиненная рукоятка гарантирует повышенный комфорт и уменьшает утомляемость при продолжительной работе
        • Крепление биты на корпусе