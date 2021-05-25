Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ставр ДА-18/2
Арт. О00000027690
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|40
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Дрель-шуруповерт аккумуляторная Ставр ДА-18/2 применяется для сверлильных работ различных материалов и для завинчивания/вывинчивания крепежа. Модель имеет в своем составе двухскоростной редуктор, а также функции быстрой остановки двигателя и фиксации шпинделя.
Преимущества
- Аккумулятор Li-ion: отличается легкостью, компактностью, высокой энергетической плотностью, а специальная плата управления с микроконтроллером обеспечивает стабильную производительность и защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева, перезаряда и предотвращает саморазряд
- Светодиодная подсветка обеспечивает отличную видимость в условиях слабого освещения рабочей зоны
- Быстрозажимной патрон позволяет производить замену бит и сверл за считанные секунды
- Динамический тормоз позволяет, отпустив кнопку включения, моментально остановить вращение патрона
- Индикатор уровня заряда позволяет оценить время работы инструмента до подзаряда
- Регулятор крутящего момента: режим сверления и 17 ступеней крутящего момента для работы с различными по твердости материалами обеспечивают широкое применение инструмента
- Блокировка шпинделя позволяет сменить рабочий инструмент одной рукой и завершить работу после полной разрядки аккумулятора
- Клипса позволяет крепить инструмент на поясе
- Реверс служит для легкого выкручивания сверла из материала и выворачивания крепежа
- Эргономика: прорезиненная рукоятка гарантирует повышенный комфорт и уменьшает утомляемость при продолжительной работе
- Крепление биты на корпусе