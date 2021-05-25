Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ставр ДА-18/2

Преимущества

Аккумулятор Li-ion: отличается легкостью, компактностью, высокой энергетической плотностью, а специальная плата управления с микроконтроллером обеспечивает стабильную производительность и защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева, перезаряда и предотвращает саморазряд

Светодиодная подсветка обеспечивает отличную видимость в условиях слабого освещения рабочей зоны

Быстрозажимной патрон позволяет производить замену бит и сверл за считанные секунды

Динамический тормоз позволяет, отпустив кнопку включения, моментально остановить вращение патрона

Индикатор уровня заряда позволяет оценить время работы инструмента до подзаряда

Регулятор крутящего момента: режим сверления и 17 ступеней крутящего момента для работы с различными по твердости материалами обеспечивают широкое применение инструмента

Блокировка шпинделя позволяет сменить рабочий инструмент одной рукой и завершить работу после полной разрядки аккумулятора

Клипса позволяет крепить инструмент на поясе

Реверс служит для легкого выкручивания сверла из материала и выворачивания крепежа

Эргономика: прорезиненная рукоятка гарантирует повышенный комфорт и уменьшает утомляемость при продолжительной работе

Крепление биты на корпусе

Дрель-шуруповерт аккумуляторная Ставр ДА-18/2 применяется для сверлильных работ различных материалов и для завинчивания/вывинчивания крепежа. Модель имеет в своем составе двухскоростной редуктор, а также функции быстрой остановки двигателя и фиксации шпинделя.