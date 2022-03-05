Сверло по металлу Атака 7089270, 3.2х36/65 мм
Арт. 9013305
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Количество предметов, шт
|1
|
Диаметр, мм
|3
- Сверло Атака 7089270 изготовлено из инструментальной стали и имеет титановое покрытие, которое делает его устойчивым к нагреву. Самоцентрирующееся острие сверла с крестообразной подточкой позволяет избежать предварительного кернения и засверливания отверстий диаметром до 10 мм. Возможна многократная заточка. Подходит для работы по легированной и нелегированной стали, серому чугуну, меди, бронзе, мельхиору и твердым пластмассам. Сверло износостойкое и долговечное. Желательно при сверлении металла использовать специальную смазку, которая увеличит срок службы оснастки
Преимуществаинструментальная быстрорежущая сталь типа HSS-G с покрытием из нитрида титана, отличающаяся повышенной стойкостью, низким уровнем радиальных биений и снижением трения на нережущих поверхностях сверла