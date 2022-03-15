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Строительный фен Stanley STXH2000
4.3
3
2 290 ₽
2 490 ₽
Строительные фены
    Строительный фен Stanley STXH2000
    Арт. Х1272068
    4.3
    3
    Строительный фен Stanley STXH2000
    Строительный фен Stanley STXH2000
    Строительный фен Stanley STXH2000
      Строительный фен Stanley STXH2000
      Строительный фен Stanley STXH2000
      Строительный фен Stanley STXH2000

      Строительный фен Stanley STXH2000

      • -200 ₽
      2 290 ₽
      2 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1272068
      4.3
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Дисплей
      		Нет
      Вес, кг
      		0.8
      Все характеристики
      • -200 ₽
      2 290 ₽
      2 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фен Stanley STXH2000 используется для склеивания материалов, а также для для пайки и формовки пластмасс. Сзади на рукоятке расположен переключатель, с помощью которого можно выбрать один из двух режимов температуры. Для того чтобы ее увеличить или уменьшить, необходимо воспользоваться специальным колесиком. Благодаря вентиляционным отверстиям, двигатель не перегревается.

        Преимущества

        • 2 скорости подачи воздушного потока
        • Малый вес
        • Фиксация кнопки включения - для продолжительных работ
        • Регулировка температурного режима - для качественной обработки разилчных материалов
        • Удобная рукоятка - для комфортной работы феном Stanley STXH2000