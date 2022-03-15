Строительный фен Stanley STXH2000

Преимущества

2 скорости подачи воздушного потока

Малый вес

Фиксация кнопки включения - для продолжительных работ

Регулировка температурного режима - для качественной обработки разилчных материалов

Удобная рукоятка - для комфортной работы феном Stanley STXH2000

Фен Stanley STXH2000 используется для склеивания материалов, а также для для пайки и формовки пластмасс. Сзади на рукоятке расположен переключатель, с помощью которого можно выбрать один из двух режимов температуры. Для того чтобы ее увеличить или уменьшить, необходимо воспользоваться специальным колесиком. Благодаря вентиляционным отверстиям, двигатель не перегревается.