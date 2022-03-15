Строительный фен Stanley STXH2000
Арт. Х1272068
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Дисплей
|Нет
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Вес, кг
|0.8
- Фен Stanley STXH2000 используется для склеивания материалов, а также для для пайки и формовки пластмасс. Сзади на рукоятке расположен переключатель, с помощью которого можно выбрать один из двух режимов температуры. Для того чтобы ее увеличить или уменьшить, необходимо воспользоваться специальным колесиком. Благодаря вентиляционным отверстиям, двигатель не перегревается.
Преимущества
- 2 скорости подачи воздушного потока
- Малый вес
- Фиксация кнопки включения - для продолжительных работ
- Регулировка температурного режима - для качественной обработки разилчных материалов
- Удобная рукоятка - для комфортной работы феном Stanley STXH2000