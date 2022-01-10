Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3212L
Арт. X104804130260920
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|24
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
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- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3212L снабжена быстрозажимным патроном, что способствует простой смене оснастки. 16 положений установки крутящего момента + ступень сверления обеспечивают универсальность применения. Встроенная подсветка позволяет работать при плохом освещении. Также предусмотрено обратное вращение - реверс. Модель работает на литий-ионном аккумуляторе, который отличается легкостью и мощностью, отсутствием саморазряда и эффекта памяти.
Преимущества
- Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
- Двухскоростной редуктор
- Индикатор заряда аккумулятора
- Двигатель оснащен электронным тормозом для моментальной остановки
- Функция реверса - для быстрой смены направления вращения оснастки
- Подсветка рабочей зоны
- Регулировка оборотов
- Литий-ионный аккумулятор - исключается возможность саморазрядки и отсутствует эффект памяти
- 2 аккумулятора - для продолжительных работ
- Ремень на руку - для удобного ношения инструмента
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки Sturm CD3212L