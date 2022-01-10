Преимущества

Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки

Двухскоростной редуктор

Индикатор заряда аккумулятора

Двигатель оснащен электронным тормозом для моментальной остановки

Функция реверса - для быстрой смены направления вращения оснастки

Подсветка рабочей зоны

Регулировка оборотов

Литий-ионный аккумулятор - исключается возможность саморазрядки и отсутствует эффект памяти

2 аккумулятора - для продолжительных работ

Ремень на руку - для удобного ношения инструмента

Кейс - для удобства хранения и транспортировки Sturm CD3212L

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3212L снабжена быстрозажимным патроном, что способствует простой смене оснастки. 16 положений установки крутящего момента + ступень сверления обеспечивают универсальность применения. Встроенная подсветка позволяет работать при плохом освещении. Также предусмотрено обратное вращение - реверс. Модель работает на литий-ионном аккумуляторе, который отличается легкостью и мощностью, отсутствием саморазряда и эффекта памяти.