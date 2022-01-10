Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3212L
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3212L
    Арт. X104804130260920
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3212L
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3212L
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3212L
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3212L
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3212L
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3212L
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3212L
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3212L
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3212L
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3212L
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3212L
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3212L
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3212L
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3212L
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3212L
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3212L
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3212L
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3212L

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3212L

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. X104804130260920
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		24
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии

      С этим товаром смотрят

      Набор сверел Практика 640-193
      175 ₽
      5.0
      Набор сверел Практика 640-193
      Набор бит Gross PH2х127 мм, 5 штук
      441 ₽
      Набор бит Gross PH2х127 мм, 5 штук
      Бита Практика Эксперт 037-060 PH1х50 мм, Tin
      140 ₽
      Бита Практика Эксперт 037-060 PH1х50 мм, Tin
      Бита Практика Эксперт 034-915, PH2х110 мм, Tin
      250 ₽
      5.0
      Бита Практика Эксперт 034-915, PH2х110 мм, Tin
      Набор сверл по дереву Практика Профи 640-360, 8 шт
      495 ₽
      Набор сверл по дереву Практика Профи 640-360, 8 шт
      Сверло по металлу Практика 033-147, 2х49 мм, 2 шт
      65 ₽
      Сверло по металлу Практика 033-147, 2х49 мм, 2 шт
      Сверло по металлу Практика Эксперт 033-413 кобальтовое, 3.0x61 мм
      85 ₽
      Сверло по металлу Практика Эксперт 033-413 кобальтовое, 3.0x61 мм
      Сверло по металлу Практика Эксперт 033-451 кобальтовое, 4.0x75 мм
      130 ₽
      Сверло по металлу Практика Эксперт 033-451 кобальтовое, 4.0x75 мм
      Бита Whirlpower 962-21-0502 B, PH2
      60 ₽
      4.8
      Бита Whirlpower 962-21-0502 B, PH2
      Угловая шлифмашина Sturm AG9012TE
      4 150 ₽
      4.4
      Угловая шлифмашина Sturm AG9012TE
      • Персональная скидка
      Бита ударная DeWalt IMPACT Torsion DT70532T (PH2, длина 50 мм, 2 штуки, магнитные наконечники)
      340 ₽
      5.0
      Бита ударная DeWalt IMPACT Torsion DT70532T (PH2, длина 50 мм, 2 штуки, магнитные наконечники)
      Универсальный набор пилок Makita A-86898
      Нет в наличии
      5.0
      Универсальный набор пилок Makita A-86898
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3212L снабжена быстрозажимным патроном, что способствует простой смене оснастки. 16 положений установки крутящего момента + ступень сверления обеспечивают универсальность применения. Встроенная подсветка позволяет работать при плохом освещении. Также предусмотрено обратное вращение - реверс. Модель работает на литий-ионном аккумуляторе, который отличается легкостью и мощностью, отсутствием саморазряда и эффекта памяти.

        Преимущества

        • Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
        • Двухскоростной редуктор
        • Индикатор заряда аккумулятора
        • Двигатель оснащен электронным тормозом для моментальной остановки
        • Функция реверса - для быстрой смены направления вращения оснастки
        • Подсветка рабочей зоны
        • Регулировка оборотов
        • Литий-ионный аккумулятор - исключается возможность саморазрядки и отсутствует эффект памяти
        • 2 аккумулятора - для продолжительных работ
        • Ремень на руку - для удобного ношения инструмента
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки Sturm CD3212L