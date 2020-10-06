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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3112P
4.0
5
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3112P
    Арт. Х106701
    4.0
    5
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3112P
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3112P
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3112P
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3112P
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3112P
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3112P
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3112P
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3112P
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3112P
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3112P
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3112P
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3112P
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3112P
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3112P

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3112P

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х106701
      4.0
      5

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		12
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Поддерживать условия проживания в доме или квартире комфортными — значит, постоянно делать небольшой ремонт. Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3112P облегчит эту работу. Она предназначена для сверления отверстий и закручивания крепежных элементов. Также предусмотрено 16 позиций регулировки крутящего момента + позиция сверления и реверс. Работу дрели-шуруповерта обеспечивает никель-кадмиевая аккумуляторная батарея напряжением 12 В и емкостью 1.5 Ач.

        Преимущества

        • Изящный узкий корпус
        • Функция моментальной остановки
        • Регулируемая скорость и реверс
        • Воздушное охлаждение