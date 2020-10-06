Преимущества

Изящный узкий корпус

Функция моментальной остановки

Регулируемая скорость и реверс

Воздушное охлаждение

Поддерживать условия проживания в доме или квартире комфортными — значит, постоянно делать небольшой ремонт. Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3112P облегчит эту работу. Она предназначена для сверления отверстий и закручивания крепежных элементов. Также предусмотрено 16 позиций регулировки крутящего момента + позиция сверления и реверс. Работу дрели-шуруповерта обеспечивает никель-кадмиевая аккумуляторная батарея напряжением 12 В и емкостью 1.5 Ач.