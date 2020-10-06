Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3112P
Арт. Х106701
Характеристики
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Производитель
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|12
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Поддерживать условия проживания в доме или квартире комфортными — значит, постоянно делать небольшой ремонт. Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3112P облегчит эту работу. Она предназначена для сверления отверстий и закручивания крепежных элементов. Также предусмотрено 16 позиций регулировки крутящего момента + позиция сверления и реверс. Работу дрели-шуруповерта обеспечивает никель-кадмиевая аккумуляторная батарея напряжением 12 В и емкостью 1.5 Ач.
Преимущества
- Изящный узкий корпус
- Функция моментальной остановки
- Регулируемая скорость и реверс
- Воздушное охлаждение