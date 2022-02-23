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Отрезной алмазный диск для сухой и влажной резки Зубр Турбо 36652-115 (115 мм)
5.0
2
504 ₽
Алмазные диски для шлифовальных машин
    Отрезной алмазный диск для сухой и влажной резки Зубр Турбо 36652-115 (115 мм)
    Арт. 9002255
    5.0
    2
    Отрезной алмазный диск для сухой и влажной резки Зубр Турбо 36652-115 (115 мм)

      Отрезной алмазный диск для сухой и влажной резки Зубр Турбо 36652-115 (115 мм)

      504 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 9002255
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		камень, кирпич, гранит, черепица
      Все характеристики
      504 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Круг отрезной алмазный для УШМ, ЗУБР, ПРОФЕССИОНАЛ, 36652-115_z01 Исключительно высокий уровень качества профессиональных отрезных алмазных кругов ЗУБР серии ПРОФЕССИОНАЛ гарантирован комплексной системой контроля всего производственного процесса. Применяются на УШМ для резки бордюрного камня, тротуарной плитки, облицовочного кирпича. Оригинальная сегментированная форма режущей кромки позволяет быстро и эффективно осуществлять необходимые резы в обрабатываемом материале.  

        Преимущества

        • Увеличенный рабочий ресурс круга обеспечивается особой технологией горячего спекания
        • Высота режущей кромки 10мм обеспечивает долгий срок службы при работе даже с самыми сложными в обработке материалами