Диск алмазный турбированный Практика "Мастер" 030-719

Диск алмазный турбированный ПРАКТИКА "Мастер" 115 х 22 мм, коробка (1 шт.), 030-719. Диск применяется для разрезания широкого спектра материалов: кирпич, бетон, искусственный и натуральный камень. Высота режущего сегмента диска-7 мм, используется с ручным электро инструментом и станками, как для сухого реза, так и для реза с использованием водного охлаждения. Не применяется для абразивных материалов