Диск алмазный несегментный Практика "Мастер" 030-610
Арт. О00000024171
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|алмазный диск
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Назначение по материалу
|керамогранит, мрамор
- Диск алмазный несегментный ПРАКТИКА "Мастер" 115 х 22 мм (1 шт.) коробка. Алмазный диск для разрезания керамической и мраморной облицовочной плитки. Применяется как с ручным электро инструментом, так и в стационарных станках. В процессе работы рекомендуется применять водное охлаждение, не использовать для резки керамогранита