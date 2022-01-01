Диск алмазный несегментный Практика "Мастер" 030-610

Диск алмазный несегментный ПРАКТИКА "Мастер" 115 х 22 мм (1 шт.) коробка. Алмазный диск для разрезания керамической и мраморной облицовочной плитки. Применяется как с ручным электро инструментом, так и в стационарных станках. В процессе работы рекомендуется применять водное охлаждение, не использовать для резки керамогранита