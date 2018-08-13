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Бензиновый генератор Bigmaster GG 6500
4.7
3
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Бензиновый генератор Bigmaster GG 6500
    Арт. Х21203338
    4.7
    3
    Бензиновый генератор Bigmaster GG 6500

      Бензиновый генератор Bigmaster GG 6500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х21203338
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Bigmaster
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		ручной
      Расход топлива, л/ч
      		2.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электростанция BigМaster 6500 — мощная силовая установка, которая может быть использована для основного и дополнительного электроснабжения различных потребителей. Данная модель допускает подключение оборудования, техники, электроинструмента суммарной мощностью до 5 кВт. На панели установки расположена пара силовых выходов на 220 В и один на 12 В. Электрогенератор бензиновый BigМaster GG 6500 имеет вместительный топливный бак объемом 25 литров, который позволяет автономно проработать около 10-ти часов. Для включения силовой установки может быть использован как ручной, так и электронный стартер.

        Преимущества

        • На выхлопной системе установлен глушитель, снижающий уровень шума во время включения установки
        • Возможность подключения устройств с высокими пусковыми токами за счет наличия защиты от перегрузок
        • Комплектация встроенным вольтметром
        • Возможность питать потребителей на 220 В и 12 В
        • Стабильная, надежная работа
        • Большой рабочий ресурс
        • У BigМaster 6500 конкурентная цена в сравнении с другими аналогичными предложениями компаний-производителей