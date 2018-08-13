Бензиновый генератор Bigmaster GG 6500
Арт. Х21203338
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Стартер
|ручной
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Расход топлива, л/ч
|2.5
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- Электростанция BigМaster 6500 — мощная силовая установка, которая может быть использована для основного и дополнительного электроснабжения различных потребителей. Данная модель допускает подключение оборудования, техники, электроинструмента суммарной мощностью до 5 кВт. На панели установки расположена пара силовых выходов на 220 В и один на 12 В. Электрогенератор бензиновый BigМaster GG 6500 имеет вместительный топливный бак объемом 25 литров, который позволяет автономно проработать около 10-ти часов. Для включения силовой установки может быть использован как ручной, так и электронный стартер.
Преимущества
- На выхлопной системе установлен глушитель, снижающий уровень шума во время включения установки
- Возможность подключения устройств с высокими пусковыми токами за счет наличия защиты от перегрузок
- Комплектация встроенным вольтметром
- Возможность питать потребителей на 220 В и 12 В
- Стабильная, надежная работа
- Большой рабочий ресурс
- У BigМaster 6500 конкурентная цена в сравнении с другими аналогичными предложениями компаний-производителей