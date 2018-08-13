Бензиновый генератор Bigmaster GG 6500

Преимущества

На выхлопной системе установлен глушитель, снижающий уровень шума во время включения установки

Возможность подключения устройств с высокими пусковыми токами за счет наличия защиты от перегрузок

Комплектация встроенным вольтметром

Возможность питать потребителей на 220 В и 12 В

Стабильная, надежная работа

Большой рабочий ресурс

У BigМaster 6500 конкурентная цена в сравнении с другими аналогичными предложениями компаний-производителей

Электростанция BigМaster 6500 — мощная силовая установка, которая может быть использована для основного и дополнительного электроснабжения различных потребителей. Данная модель допускает подключение оборудования, техники, электроинструмента суммарной мощностью до 5 кВт. На панели установки расположена пара силовых выходов на 220 В и один на 12 В. Электрогенератор бензиновый BigМaster GG 6500 имеет вместительный топливный бак объемом 25 литров, который позволяет автономно проработать около 10-ти часов. Для включения силовой установки может быть использован как ручной, так и электронный стартер.