Преимущества

Ручной привод опрокидывания

Чугунный венец

Металлический корпус двигателя

Электрический привод

Высокая скорость перемешивания

Бетономешалка СБР-132А.3.-04 95445 применяется для приготовления бетона и бетонной смеси. Ручной привод опрокидывания с фиксатором обеспечивает полный контроль выхода раствора. Болтовое соединение обеспечивает надежность конструкции. Двигатель бетономешалки оснащен металлическим корпусом