Бетономешалка СБР-132А.3.-04 95445
Арт. X13502114
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|1120x740x1310
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Частота, Гц
|50
- Бетономешалка СБР-132А.3.-04 95445 применяется для приготовления бетона и бетонной смеси. Ручной привод опрокидывания с фиксатором обеспечивает полный контроль выхода раствора. Болтовое соединение обеспечивает надежность конструкции. Двигатель бетономешалки оснащен металлическим корпусом
Преимущества
- Ручной привод опрокидывания
- Чугунный венец
- Металлический корпус двигателя
- Электрический привод
- Высокая скорость перемешивания