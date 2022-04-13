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Бетономешалка СБР-132А.3.-04 95445
5.0
2
Найти аналог
Бетономешалки
    Бетономешалка СБР-132А.3.-04 95445
    Арт. X13502114
    5.0
    2
    Бетономешалка СБР-132А.3.-04 95445

      Бетономешалка СБР-132А.3.-04 95445

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X13502114
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Лебедянь
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		1120x740x1310
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бетономешалка СБР-132А.3.-04 95445 применяется для приготовления бетона и бетонной смеси. Ручной привод опрокидывания с фиксатором обеспечивает полный контроль выхода раствора. Болтовое соединение обеспечивает надежность конструкции. Двигатель бетономешалки оснащен металлическим корпусом

        Преимущества

        • Ручной привод опрокидывания
        • Чугунный венец
        • Металлический корпус двигателя
        • Электрический привод
        • Высокая скорость перемешивания