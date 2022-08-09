Угловая шлифовальная машина Bosch GWS 24-180 H 0601883103
Арт. О00000034304
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|8500
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-180 H 0.601.883.103 сконструирована для выполнения шлифовальных и отрезных операций. Благодаря пылезащитной системе машины, ее можно использовать для работы с бетоном и камнем. Специальный кожух, защищающий оператора при работе, имеет устойчивую к проворачиванию конструкцию
Преимущества
- Мощный двигатель 2400 Вт для ускорения работы
- Малая масса – всего 5,0 кг – повышает удобство обращения и управляемость
- Блокировка перезапуска защищает пользователя от включения после отключения питания. Все продукты с защитой от перезапуска оснащаются функцией плавного пуска