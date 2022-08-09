Угловая шлифовальная машина Bosch GWS 24-180 H 0601883103

Преимущества

Мощный двигатель 2400 Вт для ускорения работы

Малая масса – всего 5,0 кг – повышает удобство обращения и управляемость

Блокировка перезапуска защищает пользователя от включения после отключения питания. Все продукты с защитой от перезапуска оснащаются функцией плавного пуска

Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-180 H 0.601.883.103 сконструирована для выполнения шлифовальных и отрезных операций. Благодаря пылезащитной системе машины, ее можно использовать для работы с бетоном и камнем. Специальный кожух, защищающий оператора при работе, имеет устойчивую к проворачиванию конструкцию