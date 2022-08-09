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Угловая шлифовальная машина Bosch GWS 24-180 H 0601883103
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифовальная машина Bosch GWS 24-180 H 0601883103
    Арт. О00000034304
    5.0
    1
    Угловая шлифовальная машина Bosch GWS 24-180 H 0601883103
    Угловая шлифовальная машина Bosch GWS 24-180 H 0601883103
    Угловая шлифовальная машина Bosch GWS 24-180 H 0601883103
    Угловая шлифовальная машина Bosch GWS 24-180 H 0601883103
    Угловая шлифовальная машина Bosch GWS 24-180 H 0601883103
      Угловая шлифовальная машина Bosch GWS 24-180 H 0601883103
      Угловая шлифовальная машина Bosch GWS 24-180 H 0601883103
      Угловая шлифовальная машина Bosch GWS 24-180 H 0601883103
      Угловая шлифовальная машина Bosch GWS 24-180 H 0601883103
      Угловая шлифовальная машина Bosch GWS 24-180 H 0601883103

      Угловая шлифовальная машина Bosch GWS 24-180 H 0601883103

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000034304
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		8500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-180 H 0.601.883.103 сконструирована для выполнения шлифовальных и отрезных операций. Благодаря пылезащитной системе машины, ее можно использовать для работы с бетоном и камнем. Специальный кожух, защищающий оператора при работе, имеет устойчивую к проворачиванию конструкцию

        Преимущества

        • Мощный двигатель 2400 Вт для ускорения работы
        • Малая масса – всего 5,0 кг – повышает удобство обращения и управляемость
        • Блокировка перезапуска защищает пользователя от включения после отключения питания. Все продукты с защитой от перезапуска оснащаются функцией плавного пуска