Электрический триммер Daewoo DABC 1700E
Арт. О00000015616
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Южная Корея
|
Режущий элемент
|леска, нож
|
Вес, кг
|5.8
|
Мощность, кВт
|1.65
|
Ширина скашивания леской, см
|42
- Электрический триммер Deawoo DABC 1700E служит для скашивания травы, резки мелкой поросли и кустарников на неровных поверхностях малой и средней площади. Двигатель данной модели разработан специально для использования в садовой технике, что обеспечивает длительный срок службы. Разъемный алюминиевый вал дает возможность разобрать триммер для компактного хранения без использования инструментов. Для снижения утомляемости во время продолжительной работы предусмотрена удобная U-образная рукоятка. Защитный кожух повышает безопасность эксплуатации данной модели. Основание – приводной вал жесткий, это большая редкость для электрокос с верхним двигателем.
Преимущества
- Увеличенный крутящий момент двигателя для эфективного скашивания на влажном газоне
- Кнопка запуска DAEWOO DABC 1700E расположена на рукоятке
- Трехлопастной нож из высокопрочной стали для сохранения острой режущей кромки
- Верхнее расположение двигателя для оптимального баланса
- Система гашения шума и вибрации для комфортной работы
- Защитный кожух из ударопрочного ABS-пластика