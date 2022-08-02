Электрический триммер Daewoo DABC 1700E

Преимущества

Увеличенный крутящий момент двигателя для эфективного скашивания на влажном газоне

Кнопка запуска DAEWOO DABC 1700E расположена на рукоятке

Трехлопастной нож из высокопрочной стали для сохранения острой режущей кромки

Верхнее расположение двигателя для оптимального баланса

Система гашения шума и вибрации для комфортной работы

Защитный кожух из ударопрочного ABS-пластика

Электрический триммер Deawoo DABC 1700E служит для скашивания травы, резки мелкой поросли и кустарников на неровных поверхностях малой и средней площади. Двигатель данной модели разработан специально для использования в садовой технике, что обеспечивает длительный срок службы. Разъемный алюминиевый вал дает возможность разобрать триммер для компактного хранения без использования инструментов. Для снижения утомляемости во время продолжительной работы предусмотрена удобная U-образная рукоятка. Защитный кожух повышает безопасность эксплуатации данной модели. Основание – приводной вал жесткий, это большая редкость для электрокос с верхним двигателем.