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Электрический триммер Daewoo DABC 1700E
5.0
1
9 990 ₽
10 990 ₽
Электрические триммеры
    Электрический триммер Daewoo DABC 1700E
    Арт. О00000015616
    5.0
    1
    Электрический триммер Daewoo DABC 1700E
    Электрический триммер Daewoo DABC 1700E
    Электрический триммер Daewoo DABC 1700E
    Электрический триммер Daewoo DABC 1700E
    Электрический триммер Daewoo DABC 1700E
    Электрический триммер Daewoo DABC 1700E
    Электрический триммер Daewoo DABC 1700E
      Электрический триммер Daewoo DABC 1700E
      Электрический триммер Daewoo DABC 1700E
      Электрический триммер Daewoo DABC 1700E
      Электрический триммер Daewoo DABC 1700E
      Электрический триммер Daewoo DABC 1700E
      Электрический триммер Daewoo DABC 1700E
      Электрический триммер Daewoo DABC 1700E

      Электрический триммер Daewoo DABC 1700E

      • -1 000 ₽
      9 990 ₽
      10 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000015616
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Daewoo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Южная Корея
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		5.8
      Мощность, кВт
      		1.65
      Ширина скашивания леской, см
      		42
      Все характеристики
      • -1 000 ₽
      9 990 ₽
      10 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический триммер Deawoo DABC 1700E служит для скашивания травы, резки мелкой поросли и кустарников на неровных поверхностях малой и средней площади. Двигатель данной модели разработан специально для использования в садовой технике, что обеспечивает длительный срок службы. Разъемный алюминиевый вал дает возможность разобрать триммер для компактного хранения без использования инструментов. Для снижения утомляемости во время продолжительной работы предусмотрена удобная U-образная рукоятка. Защитный кожух повышает безопасность эксплуатации данной модели. Основание – приводной вал жесткий, это большая редкость для электрокос с верхним двигателем.

        Преимущества

        • Увеличенный крутящий момент двигателя для эфективного скашивания на влажном газоне
        • Кнопка запуска DAEWOO DABC 1700E расположена на рукоятке
        • Трехлопастной нож из высокопрочной стали для сохранения острой режущей кромки
        • Верхнее расположение двигателя для оптимального баланса
        • Система гашения шума и вибрации для комфортной работы
        • Защитный кожух из ударопрочного ABS-пластика