Пилка по дереву HCS DeWalt DT2049-QZ T101DP, 100х68х4.0х60 мм, 5 штук

Преимущества

Максимальная глубина пропила - 60 мм

В комплекте 5 штук

Пильные полотна Dewalt DT 2049 изготовлены из эластичной высокоуглеродистой стали (HCS). Они используются в электролобзиках для чистого и быстрого распила древесины, ДСП, МДФ, столярных плит, фанеры, пластика. Аналогом данных пилок является пилка Bocsh T101DP.