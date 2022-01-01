Пилка по дереву HCS DeWalt DT2049-QZ T101DP, 100х68х4.0х60 мм, 5 штук
Арт. О00000023474
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швейцария
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Родина бренда
|США
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Тип пилки
|для дерева
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Рабочая длина, мм
|68
- Пильные полотна Dewalt DT 2049 изготовлены из эластичной высокоуглеродистой стали (HCS). Они используются в электролобзиках для чистого и быстрого распила древесины, ДСП, МДФ, столярных плит, фанеры, пластика. Аналогом данных пилок является пилка Bocsh T101DP.
Преимущества
- Максимальная глубина пропила - 60 мм
- В комплекте 5 штук