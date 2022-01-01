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Пилка по дереву HCS DeWalt DT2049-QZ T101DP, 100х68х4.0х60 мм, 5 штук
510 ₽
740 ₽
Пилки для лобзиков
    Пилка по дереву HCS DeWalt DT2049-QZ T101DP, 100х68х4.0х60 мм, 5 штук
    Арт. О00000023474
    Пилка по дереву HCS DeWalt DT2049-QZ T101DP, 100х68х4.0х60 мм, 5 штук
    Пилка по дереву HCS DeWalt DT2049-QZ T101DP, 100х68х4.0х60 мм, 5 штук
      Пилка по дереву HCS DeWalt DT2049-QZ T101DP, 100х68х4.0х60 мм, 5 штук
      Пилка по дереву HCS DeWalt DT2049-QZ T101DP, 100х68х4.0х60 мм, 5 штук

      Пилка по дереву HCS DeWalt DT2049-QZ T101DP, 100х68х4.0х60 мм, 5 штук

      • -230 ₽
      510 ₽
      740 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000023474

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Швейцария
      Родина бренда
      		США
      Тип пилки
      		для дерева
      Рабочая длина, мм
      		68
      Все характеристики
      • -230 ₽
      510 ₽
      740 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пильные полотна Dewalt DT 2049 изготовлены из эластичной высокоуглеродистой стали (HCS). Они используются в электролобзиках для чистого и быстрого распила древесины, ДСП, МДФ, столярных плит, фанеры, пластика. Аналогом данных пилок является пилка Bocsh T101DP. 

        Преимущества

        • Максимальная глубина пропила - 60 мм
        • В комплекте 5 штук