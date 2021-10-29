Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD710C2
Арт. X1048041302393
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Макс. крутящий момент, Нм
|24
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Тип аккумулятора
|Li-ion
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Емкость аккумулятора, А/ч
|1.3
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- Дрель-шуруповерт DeWalt dcd710c2 обладает максимальным комфортом и достаточным профессионализмом для выполнения любого вида работ. Это легкая и малогабаритная дрель, имеющая пятнадцать вращательных степеней, а также функцию глубокого сверления. Долгосрочность эксплуатации шуруповерта DeWalt dcd710c2 обеспечивается наличием двух литий-ионных аккумуляторов, и редуктором, выполненным из цельного металла. Для удобства использования пользователем были встроены следующие дополнительные функции: светодиодная подсветка возле патрона, автоматическое торможение двигателя, и профиль выключателя, работающий параболическим способом. Все комплектующие предусматривают безопасное и долговременное пользование дрелью в любых условиях.
Преимущества
- Безопасная
- Мощная
- Удобная
- Производительная
- Легкая
- Надежная
Комплектация
- Дрель-шуруповерт
- Две батареи 1.3 A*ч XR Li-Ion
- Универсальное зарядное устройство XR
- Чемодан для хранения