Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD710C2

Преимущества

Безопасная

Мощная

Удобная

Производительная

Легкая

Надежная

Комплектация

Дрель-шуруповерт

Две батареи 1.3 A*ч XR Li-Ion

Универсальное зарядное устройство XR

Чемодан для хранения

Дрель-шуруповерт DeWalt dcd710c2 обладает максимальным комфортом и достаточным профессионализмом для выполнения любого вида работ. Это легкая и малогабаритная дрель, имеющая пятнадцать вращательных степеней, а также функцию глубокого сверления. Долгосрочность эксплуатации шуруповерта DeWalt dcd710c2 обеспечивается наличием двух литий-ионных аккумуляторов, и редуктором, выполненным из цельного металла. Для удобства использования пользователем были встроены следующие дополнительные функции: светодиодная подсветка возле патрона, автоматическое торможение двигателя, и профиль выключателя, работающий параболическим способом. Все комплектующие предусматривают безопасное и долговременное пользование дрелью в любых условиях.