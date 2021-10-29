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Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD710C2
5.0
3
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD710C2
    Арт. X1048041302393
    5.0
    3
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD710C2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD710C2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD710C2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD710C2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD710C2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD710C2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD710C2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD710C2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD710C2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD710C2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD710C2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD710C2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD710C2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD710C2

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD710C2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X1048041302393
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Макс. крутящий момент, Нм
      		24
      Тип аккумулятора
      		Li-ion
      Емкость аккумулятора, А/ч
      		1.3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Дрель-шуруповерт DeWalt dcd710c2 обладает максимальным комфортом и достаточным профессионализмом для выполнения любого вида работ. Это легкая и малогабаритная дрель, имеющая пятнадцать вращательных степеней, а также функцию глубокого сверления. Долгосрочность эксплуатации шуруповерта DeWalt dcd710c2 обеспечивается наличием двух литий-ионных аккумуляторов, и редуктором, выполненным из цельного металла. Для удобства использования пользователем были встроены следующие дополнительные функции: светодиодная подсветка возле патрона, автоматическое торможение двигателя, и профиль выключателя, работающий параболическим способом. Все комплектующие предусматривают безопасное и долговременное пользование дрелью в любых условиях.

        Преимущества

        • Безопасная
        • Мощная
        • Удобная
        • Производительная
        • Легкая
        • Надежная

        Комплектация

        • Дрель-шуруповерт
        • Две батареи 1.3 A*ч XR Li-Ion
        • Универсальное зарядное устройство XR
        • Чемодан для хранения