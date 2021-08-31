Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita DHP453RFE

Преимущества

3 режима работы, включая режим сверления с ударом

Электронная регулировка числа оборотов

Электрический тормоз двигателя

Безопасная эксплуатация

Эффективность в работе

В комплект поставки входит чемодан

Прочный корпус

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita DHP 453 RFE подходит для сверления и сверления с ударом деревянных, металлических поверхностей, бетона, а также работы с крепежными элементами. Благодаря наличию реверса модель подходит для демонтажа оснастки - шурупов и саморезов. Сбалансированная конструкция инструмента способствует более комфортной работе.