Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita DHP453RFE
5.0
1
Найти аналог
Ударные дрели-шуруповерты аккумуляторные
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita DHP453RFE
    Арт. X1048041302387
    5.0
    1
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita DHP453RFE
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita DHP453RFE
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita DHP453RFE
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita DHP453RFE
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita DHP453RFE
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita DHP453RFE
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita DHP453RFE
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita DHP453RFE
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita DHP453RFE
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita DHP453RFE
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita DHP453RFE
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita DHP453RFE

      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita DHP453RFE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1048041302387
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Макс. крутящий момент, Нм
      		42
      Тип аккумулятора
      		Li-ion
      Емкость аккумулятора, А/ч
      		3
      Класс товара
      		профессиональный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita DHP 453 RFE подходит для сверления и сверления с ударом деревянных, металлических поверхностей, бетона, а также работы с крепежными элементами. Благодаря наличию реверса модель подходит для демонтажа оснастки - шурупов и саморезов. Сбалансированная конструкция инструмента способствует более комфортной работе.

        Преимущества

        • 3 режима работы, включая режим сверления с ударом
        • Электронная регулировка числа оборотов
        • Электрический тормоз двигателя
        • Безопасная эксплуатация
        • Эффективность в работе
        • В комплект поставки входит чемодан
        • Прочный корпус