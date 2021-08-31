Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita DHP453RFE
Арт. X1048041302387
Характеристики
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Производитель
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Макс. крутящий момент, Нм
|42
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Тип аккумулятора
|Li-ion
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Емкость аккумулятора, А/ч
|3
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Класс товара
|профессиональный
- Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita DHP 453 RFE подходит для сверления и сверления с ударом деревянных, металлических поверхностей, бетона, а также работы с крепежными элементами. Благодаря наличию реверса модель подходит для демонтажа оснастки - шурупов и саморезов. Сбалансированная конструкция инструмента способствует более комфортной работе.
Преимущества
- 3 режима работы, включая режим сверления с ударом
- Электронная регулировка числа оборотов
- Электрический тормоз двигателя
- Безопасная эксплуатация
- Эффективность в работе
- В комплект поставки входит чемодан
- Прочный корпус