Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita DHP459RFE

Преимущества

Бесщеточный двигатель с внушительным рабочим ресурсом

Планарный редуктор с металлическими шестернями

Два рабочих режима: ударный и безударный

Электронная регулировка оборотов

Функция реверса

16 позиций регулировки крутящего момента

Защита от пыли и влаги

2 Li-Ion аккумулятора в комплекте

Транспортировочный кейс

Аккумуляторная дрель Makita DHP459RFE используется в мастерских по сборке мебели, на строительных и ремонтных площадках. Инструмент работает со частотой ударов до 22500 уд/мин, что позволяет сверлить отверстия диаметром до 38 мм в материалах различной плотности. Аккумуляторы типа Li-lon емкостью 3 А*ч обеспечивают длительную работу модели без перезарядки. Бесщеточный двигатель работает без сбоев благодаря защите от попадания частиц пыли и влаги. Конструкция включает реверс, что позволяет использовать устройство в качестве шуруповерта