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Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita DHP459RFE
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita DHP459RFE
    Арт. X1048041302374
    5.0
    1
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita DHP459RFE
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita DHP459RFE
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita DHP459RFE
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita DHP459RFE
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita DHP459RFE
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita DHP459RFE
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita DHP459RFE
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita DHP459RFE
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita DHP459RFE
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita DHP459RFE

      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita DHP459RFE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1048041302374
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		45
      Тип
      		ударный
      Тип двигателя
      		бесщеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель Makita DHP459RFE используется в мастерских по сборке мебели, на строительных и ремонтных площадках. Инструмент работает со частотой ударов до 22500 уд/мин, что позволяет сверлить отверстия диаметром до 38 мм в материалах различной плотности. Аккумуляторы типа Li-lon емкостью 3 А*ч обеспечивают длительную работу модели без перезарядки. Бесщеточный двигатель работает без сбоев благодаря защите от попадания частиц пыли и влаги. Конструкция включает реверс, что позволяет использовать устройство в качестве шуруповерта

        Преимущества

        • Бесщеточный двигатель с внушительным рабочим ресурсом
        • Планарный редуктор с металлическими шестернями
        • Два рабочих режима: ударный и безударный
        • Электронная регулировка оборотов
        • Функция реверса
        • 16 позиций регулировки крутящего момента
        • Защита от пыли и влаги
        • 2 Li-Ion аккумулятора в комплекте
        • Транспортировочный кейс