Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita DHP459RFE
Арт. X1048041302374
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|45
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Тип
|ударный
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Тип двигателя
|бесщеточный
- Аккумуляторная дрель Makita DHP459RFE используется в мастерских по сборке мебели, на строительных и ремонтных площадках. Инструмент работает со частотой ударов до 22500 уд/мин, что позволяет сверлить отверстия диаметром до 38 мм в материалах различной плотности. Аккумуляторы типа Li-lon емкостью 3 А*ч обеспечивают длительную работу модели без перезарядки. Бесщеточный двигатель работает без сбоев благодаря защите от попадания частиц пыли и влаги. Конструкция включает реверс, что позволяет использовать устройство в качестве шуруповерта
Преимущества
- Бесщеточный двигатель с внушительным рабочим ресурсом
- Планарный редуктор с металлическими шестернями
- Два рабочих режима: ударный и безударный
- Электронная регулировка оборотов
- Функция реверса
- 16 позиций регулировки крутящего момента
- Защита от пыли и влаги
- 2 Li-Ion аккумулятора в комплекте
- Транспортировочный кейс