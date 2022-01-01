Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электростанция инверторная TI 3200
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Электростанция инверторная TI 3200
    Арт. fubag_621
    Электростанция инверторная TI 3200
    Электростанция инверторная TI 3200
    Электростанция инверторная TI 3200
    Электростанция инверторная TI 3200
      Электростанция инверторная TI 3200
      Электростанция инверторная TI 3200
      Электростанция инверторная TI 3200
      Электростанция инверторная TI 3200

      Электростанция инверторная TI 3200

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. fubag_621

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Стартер
      		ручной
      Расход топлива, л/ч
      		1.7
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Инверторная электростанция FUBAG TI 3200 служит в качестве источника энергоснабжения как летних загородных домов, так и торговых площадок. Профессиональный 4-х тактный OHV–двигатель FUBAG, идеальное качество тока и низкий уровень шума кратко характеризуют бензиновый генератор TI 3200 как надежный аппарат. Емкость топливного бака обеспечивает до 4.5 часов работы в непрерывном режиме. При неполной загрузке, станцию можно переключить в экономичный режим работы. Это снижает расход топлива до 40%. Электростанция оснащена системой комплексной защиты от короткого замыкания, превышения допустимой нагрузки и критического снижения уровня масла.

        Преимущества
        • Многофункциональный дисплей дает возможность контролировать основные параметры работы: напряжение, частоту, количество моточасов, индикацию низкого уровня масла
        • При неполной загрузке станцию можно переключить в экономичный режим работы. Это снижает расход топлива до 40%
        • Две розетки - в 2 раза больше возможностей подключения потребителей
        • От попадания влаги и пыли розетки защищены пластиковыми крышками с пружино
        • Удобное расположение крышки масляного картера
        • Встроенные обрезиненные колеса и ручки обеспечивают легкую транспортировку модели