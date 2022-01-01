Электростанция инверторная TI 3200

Инверторная электростанция FUBAG TI 3200 служит в качестве источника энергоснабжения как летних загородных домов, так и торговых площадок. Профессиональный 4-х тактный OHV–двигатель FUBAG, идеальное качество тока и низкий уровень шума кратко характеризуют бензиновый генератор TI 3200 как надежный аппарат. Емкость топливного бака обеспечивает до 4.5 часов работы в непрерывном режиме. При неполной загрузке, станцию можно переключить в экономичный режим работы. Это снижает расход топлива до 40%. Электростанция оснащена системой комплексной защиты от короткого замыкания, превышения допустимой нагрузки и критического снижения уровня масла.

Преимущества

Многофункциональный дисплей дает возможность контролировать основные параметры работы: напряжение, частоту, количество моточасов, индикацию низкого уровня масла

При неполной загрузке станцию можно переключить в экономичный режим работы. Это снижает расход топлива до 40%



Две розетки - в 2 раза больше возможностей подключения потребителей

От попадания влаги и пыли розетки защищены пластиковыми крышками с пружино

Удобное расположение крышки масляного картера

Встроенные обрезиненные колеса и ручки обеспечивают легкую транспортировку модели