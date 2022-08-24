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Клеевой пистолет для пластика Энкор PT80 50347, 13.3 г/мин, клеевые стержни 11 мм
5.0
1
950 ₽
1 570 ₽
Клеевые термопистолеты
    Клеевой пистолет для пластика Энкор PT80 50347, 13.3 г/мин, клеевые стержни 11 мм
    Арт. О00000033674
    5.0
    1
    Клеевой пистолет для пластика Энкор PT80 50347, 13.3 г/мин, клеевые стержни 11 мм
    Клеевой пистолет для пластика Энкор PT80 50347, 13.3 г/мин, клеевые стержни 11 мм
    Клеевой пистолет для пластика Энкор PT80 50347, 13.3 г/мин, клеевые стержни 11 мм
      Клеевой пистолет для пластика Энкор PT80 50347, 13.3 г/мин, клеевые стержни 11 мм
      Клеевой пистолет для пластика Энкор PT80 50347, 13.3 г/мин, клеевые стержни 11 мм
      Клеевой пистолет для пластика Энкор PT80 50347, 13.3 г/мин, клеевые стержни 11 мм

      Клеевой пистолет для пластика Энкор PT80 50347, 13.3 г/мин, клеевые стержни 11 мм

      • -620 ₽
      950 ₽
      1 570 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033674
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность клеевого пистолета, Вт
      		80
      Производительность, г/мин
      		13.3
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      • -620 ₽
      950 ₽
      1 570 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Клеевой пистолет Энкор PT80 50347 надежен и удобен в использовании. Применяется при монтажных и отделочных работах для склеивания деталей из древесины, пластмассы, картона, кожи и прочих материалов. Металлическая скоба дает возможность устанавливать пистолет в вертикальном положении. Длинный курок удобно нажимать при любом хвате рукоятки. Предусмотрена защита от протекания клея.

        Преимущества

        • Универсальность в использовании
        • Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса
        • Корпус выполнен из прочного пластика, скоба - из металла
        • Длинный сетевой шнур позволяет работать на достаточно большом расстоянии от розетки