Клеевой пистолет для пластика Энкор PT80 50347, 13.3 г/мин, клеевые стержни 11 мм

Преимущества

Универсальность в использовании

Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса

Корпус выполнен из прочного пластика, скоба - из металла

Длинный сетевой шнур позволяет работать на достаточно большом расстоянии от розетки

Клеевой пистолет Энкор PT80 50347 надежен и удобен в использовании. Применяется при монтажных и отделочных работах для склеивания деталей из древесины, пластмассы, картона, кожи и прочих материалов. Металлическая скоба дает возможность устанавливать пистолет в вертикальном положении. Длинный курок удобно нажимать при любом хвате рукоятки. Предусмотрена защита от протекания клея.