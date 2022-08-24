Клеевой пистолет для пластика Энкор PT80 50347, 13.3 г/мин, клеевые стержни 11 мм
Арт. О00000033674
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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Мощность клеевого пистолета, Вт
|80
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Производительность, г/мин
|13.3
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Напряжение сети, В
|220
- Клеевой пистолет Энкор PT80 50347 надежен и удобен в использовании. Применяется при монтажных и отделочных работах для склеивания деталей из древесины, пластмассы, картона, кожи и прочих материалов. Металлическая скоба дает возможность устанавливать пистолет в вертикальном положении. Длинный курок удобно нажимать при любом хвате рукоятки. Предусмотрена защита от протекания клея.
Преимущества
- Универсальность в использовании
- Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса
- Корпус выполнен из прочного пластика, скоба - из металла
- Длинный сетевой шнур позволяет работать на достаточно большом расстоянии от розетки