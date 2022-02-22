Импульсный гайковерт Bosch GDS 24 0.601.434.108 (макс крутящий момент 600 Нм, вес 5,7 кг)

Импульсный гайковерт Bosch GDS 24 0.601.434.108
Арт. Х106666
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Мощность, Вт
|800
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Наличие реверса
|Да
- Импульсный гайковерт Bosch GDS 24 0.601.434.108 - инструмент с торсионами. Данные спецпринадлежности обеспечивают необходимый крутящий момент. Более долгому сроку службы способствует ударный механизм, который является V-образным. Не смотря на малый вес гайковерта, он обладает высокой ударной мощностью.
Преимущества
- V - образный пазовый ударный механизм
- Долгий срок службы
- Высокая ударопроизводительность
- Малый вес
- Реверс
- Максимальный диаметр шурупов М 24
- Торсионы - гарантируют соблюдение требуемого крутящего момента
- Легкая замена насадок
- Удобна и для левшей