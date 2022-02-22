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Импульсный гайковерт Bosch GDS 24 0.601.434.108 (макс крутящий момент 600 Нм, вес 5,7 кг)
5.0
2
Найти аналог
Сетевые гайковерты
    Импульсный гайковерт Bosch GDS 24 0.601.434.108
    Арт. Х106666
    5.0
    2
    Импульсный гайковерт Bosch GDS 24 0.601.434.108 (макс крутящий момент 600 Нм, вес 5,7 кг)
    Импульсный гайковерт Bosch GDS 24 0.601.434.108 (макс крутящий момент 600 Нм, вес 5,7 кг)
    Импульсный гайковерт Bosch GDS 24 0.601.434.108 (макс крутящий момент 600 Нм, вес 5,7 кг)
    Импульсный гайковерт Bosch GDS 24 0.601.434.108 (макс крутящий момент 600 Нм, вес 5,7 кг)
    Импульсный гайковерт Bosch GDS 24 0.601.434.108 (макс крутящий момент 600 Нм, вес 5,7 кг)
      Импульсный гайковерт Bosch GDS 24 0.601.434.108 (макс крутящий момент 600 Нм, вес 5,7 кг)
      Импульсный гайковерт Bosch GDS 24 0.601.434.108 (макс крутящий момент 600 Нм, вес 5,7 кг)
      Импульсный гайковерт Bosch GDS 24 0.601.434.108 (макс крутящий момент 600 Нм, вес 5,7 кг)
      Импульсный гайковерт Bosch GDS 24 0.601.434.108 (макс крутящий момент 600 Нм, вес 5,7 кг)
      Импульсный гайковерт Bosch GDS 24 0.601.434.108 (макс крутящий момент 600 Нм, вес 5,7 кг)

      Импульсный гайковерт Bosch GDS 24 0.601.434.108

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х106666
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, Вт
      		800
      Наличие реверса
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Импульсный гайковерт Bosch GDS 24 0.601.434.108 - инструмент с торсионами. Данные спецпринадлежности обеспечивают необходимый крутящий момент. Более долгому сроку службы способствует ударный механизм, который является V-образным. Не смотря на малый вес гайковерта, он обладает высокой ударной мощностью.

        Преимущества

        • V - образный пазовый ударный механизм
        • Долгий срок службы
        • Высокая ударопроизводительность
        • Малый вес
        • Реверс
        • Максимальный диаметр шурупов М 24
        • Торсионы - гарантируют соблюдение требуемого крутящего момента
        • Легкая замена насадок
        • Удобна и для левшей