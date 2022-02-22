Импульсный гайковерт Bosch GDS 24 0.601.434.108 (макс крутящий момент 600 Нм, вес 5,7 кг)

Преимущества

V - образный пазовый ударный механизм

Долгий срок службы

Высокая ударопроизводительность

Малый вес

Реверс

Максимальный диаметр шурупов М 24

Торсионы - гарантируют соблюдение требуемого крутящего момента

Легкая замена насадок

Удобна и для левшей

Импульсный гайковерт Bosch GDS 24 0.601.434.108 - инструмент с торсионами. Данные спецпринадлежности обеспечивают необходимый крутящий момент. Более долгому сроку службы способствует ударный механизм, который является V-образным. Не смотря на малый вес гайковерта, он обладает высокой ударной мощностью.