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Ключ комбинированный Jonnesway W45110 трещоточный (10 мм)
Найти аналог
Комбинированные трещеточные ключи
    Ключ комбинированный Jonnesway W45110 трещоточный (10 мм)
    Арт. jonnesway_5966
    Ключ комбинированный Jonnesway W45110 трещоточный (10 мм)
    Ключ комбинированный Jonnesway W45110 трещоточный (10 мм)
    Ключ комбинированный Jonnesway W45110 трещоточный (10 мм)
      Ключ комбинированный Jonnesway W45110 трещоточный (10 мм)
      Ключ комбинированный Jonnesway W45110 трещоточный (10 мм)
      Ключ комбинированный Jonnesway W45110 трещоточный (10 мм)

      Ключ комбинированный Jonnesway W45110 трещоточный (10 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5966

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Размер ключа, мм
      		10
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комбинированный трещоточный ключ Jonnesway 10мм  W45110 - это незаменимый инструмент для любого автомеханика. Размеры рожкового профиля 10 мм, а трещоточного - 3/8 дюйма.

        Преимущества

        • Долгий срок службы. Ключ изготовлен из хромованадиевой стали и имеет хромовое покрытие, защищающее от коррозии и других повреждений
        • Диаметр рожкового профиля 20,8 мм
        • Длина ключа 158 мм
        • Небольшой вес (всего 71 г)