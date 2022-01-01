Ключ комбинированный Jonnesway W45110 трещоточный (10 мм)
Арт. jonnesway_5966
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Размер ключа, мм
|10
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Покрытие
|хромоникелевое
- Комбинированный трещоточный ключ Jonnesway 10мм W45110 - это незаменимый инструмент для любого автомеханика. Размеры рожкового профиля 10 мм, а трещоточного - 3/8 дюйма.
Преимущества
- Долгий срок службы. Ключ изготовлен из хромованадиевой стали и имеет хромовое покрытие, защищающее от коррозии и других повреждений
- Диаметр рожкового профиля 20,8 мм
- Длина ключа 158 мм
- Небольшой вес (всего 71 г)