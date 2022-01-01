Ключ комбинированный Jonnesway W45110 трещоточный (10 мм)

Преимущества

Долгий срок службы. Ключ изготовлен из хромованадиевой стали и имеет хромовое покрытие, защищающее от коррозии и других повреждений

Диаметр рожкового профиля 20,8 мм

Длина ключа 158 мм

Небольшой вес (всего 71 г)

Комбинированный трещоточный ключ Jonnesway 10мм W45110 - это незаменимый инструмент для любого автомеханика. Размеры рожкового профиля 10 мм, а трещоточного - 3/8 дюйма.